Empoli-Napoli 0-1: Conte prende i punti e scappa, Kvara decide su rigore. Disastro Anjorin

I top e flop della gara: decisivi Simeone, Di Lorenzo e Kvaratskhelia, Caprile. Bocciato Lukaku. Disastro Anjorin che regala un rigore ai partenopei

Brutto, sporco ma vincente. Un Napoli sottotono riesce a mantenere il primato in classifica e fa cantare i tifosi partenopei al Castellani. Battuto, pur senza brillare, l’Empoli per 1-0 grazie a un rigore di Kvara. Decisivi anche i cambi, di uomini come di modulo. Dopo un’ora esatta di gioco Conte boccia Big-Rom Lukaku e cambia le sorti del match inserendo Simeone, molto più motivato del belga. Dopo un solo minuto nasce una combinazione tra Politano e Di Lorenzo che regala la gloria agli azzurri: il capitano in scivolata tiene in gioco il pallone e serve Simeone che tira subito in porta ma viene murato da Goglichidze. Sulla ribattuta Politano anticipa Anjorin, subisce uno step on foot e viene concesso il calcio di rigore dal VAR. Con una finta prima di calciare il georgiano spiazza Vasquez e fa 1-0. Gli uomini di D’Aversa si arrendono, nonostante un discreto primo tempo in cui si erano anche resi pericolosi due volte, e precipitano all’undicesimo posto a quota 10 punti. Il Napoli, invece, mantiene ancora la prima posizione con 19 punti in otto gare giocate.

Empoli-Napoli, la chiave tattica della gara

I padroni di casa confermano il 3-5-2, visto nella precedente gara contro la Lazio. D’Aversa in avanti sceglie il tandem Colombo-Esposito. Grassi davanti alla difesa, Anjorin confermato a metà campo. Pezzella e Gyasi sulle corsie esterne. Antonio Conte, invece, sceglie di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 e schiera in attacco il tridente con Lukaku, Kvaratskhelia e Politano. Out Lobotka, in cabina di regia c’è Gilmour. Spinazzola a sinistra, Neres in panchina.

In fase di pressing il Napoli alza Anguissa sulla destra in avanti al fianco di Lukaku e abbassa Politano a centrocampo per contenere le ripartenze avversarie. I partenopei subiscono la pressione offensiva dei toscani nel primo tempo ma si limitano a contenere i danni.

Nel secondo tempo, Antonio Conte boccia Lukaku e inserisce Simeone che si rivela subito determinante in fase offensiva. Fuori anche Spinazzola, al suo posto Olivera, per dare maggiore spinta sulla fascia sinistra.

Empoli-Napoli, per Grassi è la sfida dell’ex

A pochi minuti dall’inizio della gara, Alberto Grassi da capitano dell’Empoli ed ex-Napoli è stato intervistato da DAZN e ha analizzato la gara contro la capolista: “Sarà una faticaccia. Il Napoli è una grande squadra e lo sta dimostrando. Dobbiamo essere bravi a essere compatti”. Non una prestazione particolarmente brillante per l’ex partenopeo che è stato anche ammonito al 33′ per fallo a centrocampo su Lukaku.

I top e flop dell’Empoli

Esposito 6.5. E’ l’uomo più offensivo dei toscani, per due volte va vicino al gol.

E’ l’uomo più offensivo dei toscani, per due volte va vicino al gol. Gyasi 6. Spinge molto nel primo tempo e costringe Spinazzola ad abbassarsi.

Spinge molto nel primo tempo e costringe Spinazzola ad abbassarsi. Anjorin 5. Commette una grossa ingenuità in area di rigore con uno step on foot su Politano e concede rigore ai partenopei in una fase di stallo di gara.

Le pagelle del Napoli

Caprile 6.5. Due interventi provvidenziali ad inizio gara salvano il risultato.

Due interventi provvidenziali ad inizio gara salvano il risultato. Di Lorenzo 6.5 Spinge maggiormente nel secondo tempo quando il Napoli alza il ritmo e il baricentro. Decisivo nell’episodio in cui i partenopei conquistano il rigore con una scivolata che tiene in gioco il pallone.

Spinge maggiormente nel secondo tempo quando il Napoli alza il ritmo e il baricentro. Decisivo nell’episodio in cui i partenopei conquistano il rigore con una scivolata che tiene in gioco il pallone. Rrahmani 6. Si limita al contenimento di Colombo in area di rigore.

Si limita al contenimento di Colombo in area di rigore. Buongiorno 6.5. Decisivo nelle chiusure difensive. Non concede nulla agli attaccanti avversari.

Decisivo nelle chiusure difensive. Non concede nulla agli attaccanti avversari. Spinazzola 5.5. Non spinge quanto dovrebbe sulla fascia. Olivera 6 (dal 59′).

Non spinge quanto dovrebbe sulla fascia. Anguissa 6. Ordinaria amministrazione a centrocampo, si alza in attacco in fase di pressing sugli avversari.

Ordinaria amministrazione a centrocampo, si alza in attacco in fase di pressing sugli avversari. Gilmour 5.5. Esordio non brillante per lo scozzese che in cabina di regia non infiamma quanto Lobotka e non è abile nel portar palla al piede. Si limita a contenere gli avversari.

Esordio non brillante per lo scozzese che in cabina di regia non infiamma quanto Lobotka e non è abile nel portar palla al piede. Si limita a contenere gli avversari. McTominay 6. Cresce nel secondo tempo quando il Napoli inizia ad attaccare maggiormente: vicino alla rete per due volte.

Cresce nel secondo tempo quando il Napoli inizia ad attaccare maggiormente: vicino alla rete per due volte. Politano 6.5. Conquista un calcio di rigore subendo uno step on foot in area da Anjorin.

Conquista un calcio di rigore subendo uno step on foot in area da Anjorin. Lukaku 5. Niente da fare per Big-Rom. Contro l’Empoli è lontano dalla porta e mai decisivo in area. Fa fatica su tutti i palloni da ripulire e non è mai brillante in avanti. Simeone 6 (dal 59′). Da subito decisivo con i suoi movimenti e soluzioni in fase offensiva.

Niente da fare per Big-Rom. Contro l’Empoli è lontano dalla porta e mai decisivo in area. Fa fatica su tutti i palloni da ripulire e non è mai brillante in avanti. Da subito decisivo con i suoi movimenti e soluzioni in fase offensiva. Kvaratskhelia 6.5. Abbastanza spento nel corso della gara. Realizza un calcio di rigore battendo Vasquez con una finta prima di calciare. Neres sv. (dal 76′).

