Napoli, Lobotka: infortunio più grave del previsto. De Laurentiis se la prende con Calzona e Conte lancia Gilmour

Si allungano i tempi di recupero di Lobotka, infortunatosi nell'ultima sfida di Nations League tra la sua nazionale e l'Azerbaigian: ecco quante gare potrebbe saltare lo slovacco

Rispetto alle previsioni iniziali, il Napoli e Conte rischiano di perdere Lobotka per quasi un mese. Un’assenza che, se confermata, terrà fuori dai giochi lo slovacco anche nei big match contro Milan e Atalanta. Lo riferisce Il Mattino, che parla di un De Laurentiis infuriato col suo ex allenatore Calzona.

Lobotka, infortunio più grave del previsto: i tempi

Il regista slovacco, intoccabile finora per Conte, si è infortunato nel finale della partita di Nations League tra la sua nazionale e l’Azerbaigian. Poi ieri il comunicato ufficiale del Napoli ha fatto chiarezza su cosa ha riportato Lobotka: distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro.

Data per scontata l’assenza del calciatore nel lunch match di domenica contro l’Empoli, in un primo momento sembrava che potesse tornare a disposizione già in occasione della successiva sfida di campionato con il Lecce. Ma, secondo Il Mattino, l’infortunio è più serio del previsto e l’ex Celta Vigo rischia di rientrare solamente il 10 novembre per la super sfida con i campioni d’Italia dell’Inter. Dunque, salterebbe anche gli incontri con Milan e Atalanta.

Napoli, De Laurentiis infuriato con Calzola: la mossa

Il quotidiano partenopeo rivela che De Laurentiis sarebbe infuriato col ct della Slovacchia, Ciccio Calzona, peraltro ultimo degli allenatori ingaggiati nel corso dell’ultima annata da incubo dei partenopei. Dito puntato contro il tecnico di Vibo Valentia per il mancato turnover: l’infortunio capitato a Lobotka, che veniva da 13 partite consecutive disputate in maglia azzurra, è infatti un classifico di chi gioca tanto, troppo.

Il patron è pronto a passare al contrattacco e a chiedere il risarcimento alla Uefa che spetta ai club, quando un calciatore subisce un infortunio in nazionale.

Lobo ko, ma Conte ha pronta l’alternativa: Gilmour

Con Lobotka costretto ai box per chissà quanto tempo, scocca l’ora di Billy Gilmour. Lo scozzese, che insieme al connazionale McTominay è reduce dal doppio impegno di Nations League con la sua nazionale, ha fino a questo momento trovato pochissimo spazio proprio a causa del rendimento eccezionale avuto dallo slovacco nelle prime sette giornate di Serie A. Conte lo ha fortemente voluto in azzurro e finalmente il regista ex Brighton avrà la possibilità di dimostrare il proprio valore. Già a partire dalla partita con l’Empoli.