De Laurentiis celebra il matrimonio del manager della Coca Cola e ironizza sulla Juve: il testimone è Brozovic

Il presidente del Napoli nelle inedite vesti di officiante le nozze di Andrea D'Agostino e Roberta Congiu: tra i testimoni l'ex regista dell'Inter, oggi all'Al-Nassr.

Non è la scena di un suo cinepanettone, è successo davvero: Aurelio De Laurentiis ha celebrato un matrimonio. Il presidente del Napoli, con tanto di fascia tricolore e occhialoni scuri d’ordinanza, ha officiato le nozze di Andrea D’Agostino, managing director della Coca Cola, e Roberta Congiu…allietando la cerimonia con alcune delle sue clamorose battute. Se non vi sembra abbastanza, sappiate che il testimone scelto dallo sposo era l’ex regista dell’Inter Marcelo Brozovic, oggi all’Al-Nassr in Arabia Saudita.

Un matrimonio…di Serie A, dunque, celebrato nella suggestiva cornice di Villa Lattuada in Lombardia. Da qualche mese Coca Cola è sponsor del Napoli e D’Agostino, dopo essere stato in visita al club azzurro la scorsa estate nella prima fase del ritiro a Dimaro-Folgarida, ha chiesto e ottenuto dal presidente che fosse proprio lui a celebrare le nozze. Un compito a cui De Laurentiis ha evidentemente e giustamente attribuito grande importanza.

Il numero uno del Napoli, infatti, ha tenuto un lungo e appassionato discorso in cui non ha risparmiato punzecchiature allo sposo sulla…Juventus: “Lo sposo è nato nella fantastica città di Napoli – ha detto Adl – e questa forse è l’occasione giusta per confessarci qualcosa? Eh? Non hai nulla di cui vergognarti e confessarti davanti a tutti noi?“.

“Mi è stato riferito – ha aggiunto De Laurentiis – e pare che ci siano anche materiali fotografici, che all’età di otto anni alla festa di inaugurazione della vostra nuova casa, alcune persone sostengono di averti visto girovagare per i corridoi con una maglietta a strisce bianconere: Udinese? Non è che mi nascondi una latente juventinità? Nella vita si possono commettere degli errori eh”.

In seguito il presidente del Napoli ha mostrato alla coppia di sposi un video girato direttamente da Carlo Verdone, contenente degli auguri speciali. Poi, al momento dello scambio dei sì, ha chiamato Marcelo Brozovic, amico di lunga data di D’Agostino e da lui scelto come testimone. Proprio del calciatore croato lo scatto immortalato su Instagram che ha dato conto della cerimonia, che ha visto lui e De Laurentiis nella stessa squadra.