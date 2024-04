Napoli, Manna della Juventus sarà il nuovo d.s.: la vendetta di De Laurentiis per Giuntoli

L’Head of the First Team e “regista” della Next Gen del club bianconero scelto dal presidente per rifondare la squadra partenopea dopo la deludente stagione post-scudetto

02-04-2024 13:28

Aurelio De Laurentiis è pronto a vendicarsi della Juventus, che la scorsa estate gli ha sottratto Cristiano Giuntoli, portando al Napoli Giovanni Manna, 35enne Head of the First Team e “regista” della Next Gen del club bianconero: sarà lui il nuovo d.s. degli azzurri.

Napoli, Manna della Juventus il nuovo possibile d.s.

A soli 35 anni Giovanni Manna potrebbe diventare il d.s. del Napoli, dopo essere stato, dietro le quinte, un uomo chiave per la Juventus degli ultimi anni. Lo scrive il Corriere dello Sport e lo confermano anche altre testate, come Sportmediaset, e l’esperto di mercato Fabrizio Romano: l’attuale Head of the First Team della Juve, braccio destro del direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, è l’uomo scelto da Aurelio De Laurentiis per avviare la rifondazione del Napoli.

Napoli, Manna la vendetta di ADL per Giuntoli

Quella di ADL sarebbe una vera e propria vendetta nei confronti della Juventus, che la scorsa estate gli ha soffiato il d.s. dello scudetto Giuntoli: nonostante la giovane età, Manna è stato un dirigente chiave per il club bianconero, scovando talenti per la Next Gen arrivati poi a rimpolpare l’organico della prima squadra di Massimiliano Allegri in anni in cui le potenzialità sul mercato della Juve sono state piuttosto limitate. Soulé, Miretti, Barrenechea e Iling-Junior sono solo alcuni dei talenti scoperti da Manna, che in carriera vanta anche una qualificazione all’Europa League conquistata da d.s. del Lugano, prima della sua esperienza in bianconero.

Napoli, il contatto tra De Laurentiis e Manna

Naturalmente tra il Napoli e Manna non c’è ancora nulla di concreto, col dirigente ancora legato alla Juventus, dove è titolare del ruolo di Head of the First Team, svolgendo in sostanza il ruolo di braccio destro di Giuntoli. Il Napoli ha però messo Manna a conoscenza del suo forte interesse nei suoi confronti: nelle prossime settimane questo contatto potrebbe evolversi e trasformarsi in un’investitura ufficiale.