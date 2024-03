Napoli-Atalanta, moviola: le proteste azzurre sui primi due gol

La prova dell’arbitro Pairetto al Maradona analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto piemontese ha ammonito 4 giocatori

30-03-2024 16:24

Non evocava bei ricordi per Gasperini la designazione di Pairetto. Il 12 maggio 2018 il tecnico della Dea, squalificato per aver protestato contro il Var Pairetto, rivelò: “Pairetto da quarto uomo durante la partita col Genoa mi ha minacciato. È venuto da me dicendomi che ci saremmo rivisti a Roma e che non mi avrebbe permesso certi comportamenti. Era il quarto uomo all’Epifania in casa della Roma quando fui espulso nell’intervallo: lì però avevo ecceduto per il secondo giallo a De Roon. Una macchia indelebile, sono un po’ schifato”. Dopo aver fatto bene in Juve-Atalanta Pairetto era rimasto a riposo prima della sosta (ma era stato poi impegnato in campo internazionale), vediamo come se l’è cavata al Maradona.

I precedenti di Pairetto con Napoli e Atalanta

Pairetto aveva due precedenti stagionali da 4 punti su 6 per gli azzurri tra il poker di Lecce il 30 settembre e l’1-1 cagliaritano il 25 febbraio. Ai nerazzurri, al contrario, brucia ancora il ko per 3-2 con la Fiorentina al “Franchi”. Pure il bilancio complessivo era favorevole al Napoli, che su 11 gare dirette da Pairetto ne ha vinte 9 col solo ko interno subìto per mano della Lazio nel marzo dell’anno scorso. Più complicato il cammino degli ospiti: 5 successi su 9 con 2 pareggi e altrettanti ko, l’ultimo a Firenze.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Garzelli con Gualtieri IV uomo, Valeri al Var e Di Bello all’Avar l’arbitro ha ammonito 4 giocatori, di cui due della squadra di Gasperini e due della squa-dra di Calzona: Osimhen (38′); Kolasinac (54′), Koopmeiners (82′), Di Lorenzo (84′).

Napoli-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 26′ azione confusa in area campana, Scamacca anticipa Di Lorenzo di testa, Pasalic svigola la conclusione in area piccola ma finisce per servire Miranchuk che insacca da due passi. Proteste della panchina azzurra per un presunto fallo di Scamacca su Di Lorenzo ma su suggerimento del Var l’arbitro convalida il gol del vantaggio ospite. Anche sul raddoppio di Scamacca il Napoli si è lamentato per un presunto fallo del bomber atalantino su Juan Jesus che era in possesso palla ma dopo un check veloce col Var Pairetto ha convalidato la rete.

Per Marelli giusto convalidare gol Atalanta

A fare chiarezza sui casi dubbi di Napoli-Atalanta è Luca Marelli. L’esperto di Dazn si sofferma sul gol del vantaggio orobico, contestato dal Napoli: “Prima della rete c’è un contatto tra Scamacca e Rrahmani, il giocatore dell’Atalanta ha appoggiato le due mani sulla schiena del difensore azzurro ma non c’è stata una spinta, giusto convalidare il gol”.