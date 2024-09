Napoli: la scaramanzia di De Laurentiis e il talismano Spalletti ma l’arbitraggio di Manganiello preoccupa

Gli azzurri battono il Monza e tornano al primo posto in classifica dopo l’annata dello scudetto. Il presidente si affida alla scaramanzia ma non mancano le polemiche arbitrali

Il Napoli ritrova il primo posto in classifica: lo fa battendo 2-0 il Monza con una squadra che assomiglia sempre di più al suo allenatore Antonio Conte e lo fa sotto gli occhi di Luciano Spalletti, protagonista principale dello scudetto di due anni fa. E’ presto per sognare come avvisa il presidente De Laurentiis ma nell’aria c’è senza dubbio entusiasmo.

Il tweet del presidente De Laurentiis

A scatenare subito un po’ di frenesia tra i tifosi del Napoli ci pensa proprio il presidente Aurelio De Laurentiis che pochi minuti dopo la fine della partita con il Monza manda un messaggio ai tifosi: “Per scaramanzia non diciamo nulla”. Le parole del numero uno azzurro accompagnate da un emoticon che però piuttosto che tenere sotto controllo le speranze dei tifosi finisce per accenderle ancora di più.

Spalletti in versione talismano

Il Napoli torna primo in classifica nella serata in cui in tribuna al Maradona c’è anche Luciano Spalletti. Il tecnico che ha riportato lo scudetto in città osserva con grande attenzione il match, senza dubbio per tenere traccia dei giocatori per la sua nazionale, ma per i tifosi è soprattutto per il legame che lo lega alla città e alla squadra azzurra e sui social le espressioni del ct non passano inosservate: “Trovate qualcuno che vi guardi come Luciano Spalletti guarda il gol di Kvaratskhelia”.

Kvara e Conte: l’accoppiata vincente

La vittoria contro il Monza porta la firma di Politano e di Khvicha Kavaratskhelia. I due esterni hanno firmato i due gol del successo con il primo capace di riscattare un inizio di stagione un po’ in chiaroscuro e il secondo che continua a far sognare i tifosi con le sue giocate. Ma è la serata che consacra ancora di più l’ammirazione dei tifosi nei confronti di Antonio Conte. Dopo sole sei giornate di campionato, il tecnico salentino è riuscito a riportare il Napoli in testa alla classifica dopo una stagione da incubo: “E’ lui il vero valore aggiunto della stagione”, così lo celebrano i tifosi sui social.

Le proteste per l’arbitraggio

Nonostante la vittoria senza grandi sofferenze non mancano però le proteste nei confronti dell’arbitro Manganiello e in particolare per la decisione di non punire con il calcio di rigore uno “step on foot” ai danni di Di Lorenzo: “Tavares su Dodo 7 giorni fa per un episodio uguale è calcio di rigore. Una settimana dopo stesso episodio su Di Lorenzo e niente rigore. Il fantastico mondo della categoria arbitrale italiana: scarsi, incompetenti e senza uniformità di giudizio”. E sono tanti i tifosi del Napoli che temono che le decisioni arbitrali possano avere un peso determinante sulla stagione e non c’è solo l’episodio su Di Lorenzo: “Mille falli non fischiati a Kvara e l’arbitro ammonisce lui”.