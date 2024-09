Napoli, Osimhen: il bacio alla maglia del Galatasaray e la scritta “finally”. L’eroe dello scudetto ora è un nemico

Il suo gol alla Dacia Arena ha sancito il terzo scudetto della storia del Napoli ma ora Victor Osimhen sembra lontanissimo dalla città partenopea e i suoi comportamenti finiscono nel mirino dei tifosi

Il primo gol con la maglia del Galatasaray (anzi due) ma Victor Osimhen non può essere molto felice per quanto avvenuto nel corso del match contro il Kasimpasa. Il giocatore nigeriano con l’aiuto di Mauro Icardi ha regalato un vantaggio di tre gol alla formazione turca che però si è fatta recuperare nel finale finendo per doversi accontentare di un 3-3 casalingo.

Osimhen: doppietta in 10 minuti poi l’infortunio

Che Victor Osimhen sia una macchina da gol lo sanno tutti e lo ha dimostrato anche nel match tra il suo Galatasaray e il Kasimpasa. Ieri l’attaccante nigeriano ha messo a segno due gol nel match di Superlig, una doppietta nel giro di 10 minuti che sembrava aver spianato le porte a un altra vittoria della sua squadra. Invece la serata si è complicata maledettamente nonostante il gol del 3-0 di Maurito Icardi. Il Kasimpasa infatti è riuscito prima ad accorciare le distanze e poi nel finale di partita ha acciuffato anche il pareggio. Per Osimhen una serata agrodolce visto che dopo i gol è stato costretto anche al cambio alla fine del primo tempo per un problema fisico ed ha lasciato il posto all’altro ex Napoli, Dries Mertens.

Il bacio alla maglia e la scritta “finally”

Un ritorno al gol molto sentito da parte di Victor Osimhen che non deve aver vissuto un’estate facile. L’ultima stagione con la maglia del Napoli ha fatto calare di molto le sue quotazioni sul mercato internazionale e con una Premier League decisamente meno propense alle spese folli rispetto alle scorse estati, per lui si sono chiuse un po’ di porte. Il nigeriano ha reso ben chiara la sua intenzione di lasciare Napoli, un ciclo che considerava chiuso ma le opportunità a disposizione si sono andate progressivamente e alla fine per lui è rimasta di fatto la sola opzione Galatasaray con arrivo in prestito dal Napoli. Una situazione difficile per l’attaccante che dopo il primo gol con la maglia della formazione turca ha esultato prima baciando la maglia e poi mostrando una casacca con la scritta “Finally”.

Da eroe a nemico: la parabola di Victor

I tifosi del Napoli hanno sempre esaltato le prestazioni di Victor Osimhen. Arrivato all’ombra del Vesuvio come un giocatore ancora molto grezzo, il nigeriano è stato capace di migliorare dal punto di vista tecnico ogni stagione fino a raggiungere l’apice nell’anno dello scudetto quando con i suoi gol è riuscito ad aiutare il Napoli a tagliare un traguardo che mancava da oltre 30 anni. Ma nel rapporto tra il nigeriano e la città non è mai nato l’amore incondizionato, quello ad esempio dimostra dall’attuale compagno di squadra Dries Mertens. E ora gli atteggiamenti dimostrati con la maglia del Galatasaray lo stanno quasi trasformando in un nemico agli occhi dei tifosi napoletani. In particolare il bacio alla maglia, di un giocatore che in questo momento è in prestito e che già a gennaio potrebbe cambiare squadra, è sembrato una forzatura fuori luogo. Dalla Dacia Arena di Udine e da quel gol che lo consegnato alla storia sembra essere passato molto più di un anno e mezzo. E il futuro di Osimhen è sempre più distante da Napoli.