Pagelle Napoli-Monza 2-0: Conte primo davanti a Spalletti, Politano segna per il ct, furia Kvara, Turati sbaglia

Top e flop della partita Napoli-Monza, valevole per la 6° giornata di serie A 2024/2025: Kvaratskhelia migliore in campo, ok McTominay e Lobotka, Lukaku di fisico

Il Napoli di Conte è sempre più on fire: liquida il Monza 2-0 sotto gli occhi del grande ex Spalletti e balza in vetta alla classifica. Politano e Kvara spaccano la partita del Maradona; tanti, troppi gli errori commessi dalla squadra di Nesta.

Napoli-Monza: Conte, i titolarissimi e Spalletti

Non sorprendono le scelte di Conte, che, dopo aver rivoluzionato l’undici iniziale per la partita di Coppa Italia col Palermo, si affida alla squadra che pareggiato 0-0 con la Juventus. Dunque, c’è McTominay dal primo minuto.

Nesta risponde avanzando Pessina sulla trequarti con Maldini, Djuric il terminale offensivo. Al Maradona un ospite speciale in tribuna: il ct Luciano Spalletti, allenatore del terzo scudetto del Napoli. Sembra di assistere a un passaggio di consegne: ora tocca a Conte, a sua volta ex ct, riportare gli azzurri sul tetto d’Italia.

Politano-gol: un messaggio per David Neres e il ct

Alle falde del Vesuvio si dibatte da settimane sulla ‘rivalità’ tra Politano e il re degli assist David Neres. In tanti vorrebbero il brasiliano dal primo minuto, ma in campionato finora Conte gli ha sempre preferito l’esterno ex Inter e Sassuolo.

Sotto gli occhi del ct, che lo ha escluso dal giro della Nazionale nonostante il tricolore conquistato insieme, Politano manda un messaggio non solo a Spalletti, ma anche al compagno di squadra arrivato dal Benfica. Al 22′ parte palla al piede, penetra in area dopo un assist involontario di Bianco e batte Turati.

Il pressing feroce del Napoli e Kvara non perdona

Conte ha completamente ribaltato il Napoli, tutt’altra squadra rispetto a quella dell’anno scorso. Il pressing attuato da Lukaku induce all’errore Turati, che di fatto consegna il pallone ad Anguissa: l’azione è fulminea e Kvaratskhelia trova il suo terzo gol in campionato. Nel secondo tempo il risultato non cambio: partenopei primi con 13 punti, uno in più della Juventus.

Le pagelle del Napoli

