Napoli, Juan Jesus tende la mano ai tifosi con un messaggio sui social ma il club già mette nel mirino Bijol

Il difensore brasiliano del Napoli, dopo le parole molto dure sulla città, fa un passo indietro e sui social parla del suo amore per Napoli. Ma il club di De Laurentiis sembra intenzionato a cederlo a gennaio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Lo sfogo sui social dopo il tentativo di furto dell’auto, poi il passo indietro sui social. Juan Jesus ha vissuto dei giorni piuttosto complicati. Il difensore brasiliano del Napoli ha subito il tentativo di furto della sua auto ed ha espresso a voce forte tutta la sensazione di insicurezza che ha vissuto dopo questa situazione. Uno sfogo che ha finito però anche per far arrabbiare la parte buona di Napoli e tanti tifosi che se la sono presa con il giocatore. Ora sui social arriva il suo tentativo di fare ammenda.

Il messaggio sui social di Juan Jesus

Juan Jesus prova a tendere una mano. Dopo la reazione al tentativo di furto della sua auto con parole molto dure nei confronti della città (“Non so se qui riuscirò mai più a sentirmi al sicuro”), ora il brasiliano prova a fare un passo indietro con un messaggio sui social che sembra un tentativo di fare pace con la piazza napoletana: “Ogni mattina mi sveglio davanti a una vista mozzafiato, un ricordo costante della bellezza di questa città. Ci sono cose che mi hanno ferito, ma non verso i napoletani e la mia squadra. Il mio sfogo è stato quello di un uomo che ha tatuato il terzo scudetto del Napoli sulla pelle, che cresce qui i suoi figli e crede ancora in questo progetto, sostenuto dalla meravigliosa gente di Napoli che mi ha sempre accolto“.

Napoli, Bijol nel mirino del club

Le prossime mosse di mercato del Napoli, soprattutto sul reparto difensivo, non sono necessariamente legate all’uscita un po’ forte di Juan Jesus sul tema “sicurezza”. E’ evidente già da tempo che gli azzurri hanno bisogno di maggiori garanzie nel reparto arretrato. Buongiorno è stato, almeno per il momento, un acquisto molto azzeccato mentre Rrahmani non riesce a tornare ai livelli dell’annata dello scudetto. E dalla panchina le alternative non soddisfano a pieno Antonio Conte, con Marin e Juan Jesus che fino a questo momento hanno trovato poco spazio. Il brasiliano potrebbe dunque trovarsi in lista di sbarco già a gennaio con gli azzurri che sembrano aver accelerato le manovre per arrivare a Jaka Bijol, difensore dell’Udinese che sembra piacere molto a Manna.

La disavventura di Politano

Se Juan Jesus ha di che lamentarsi, non è andata molto meglio a Matteo Politano. L’esterno del Napoli si era visto sottrarre la sua smart all’esterno di un ristorante nel quartiere di Posillipo nella notte tra il 9 e il 10 ottobre. L’auto è stata poi ritrovata a Casoria dalla polizia con all’interno i suoi documenti ma non il portofoglio. E qualche settimana fa a finire nel mirino dei ladri era stato il nuovo arrivato brasiliano David Neres, rapinato del suo orologio di 100mila euro quando dei malviventi armati gli hanno intimato di consegnare il gioiello.