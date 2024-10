Dopo Neres, un altro azzurro nel mirino dei balordi. I tifosi dopo il duro sfogo del difensore brasiliano: "Ti siamo vicini, ma succede ovunque"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo David Neres, un altro calciatore del Napoli è finito nel mirino dei malviventi. Questa volta è toccato a Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha subito un tentato furto d’auto, lasciandosi poi andare a un duro sfogo su Instagram.

Napoli, balordi in azione: che cosa è successo a Juan Jesus

Il centrale brasiliano, che in campionato ha giocato solo 79′ nella disfatta di Verona all’esordio, ha postato sui social il video del suo SUV con i finestrini rotti e gli interni saccheggiati. Il veicolo non è stato rubato, ma di fatto è stato sventrato.

Non è il primo episodio che vede i calciatori del Napoli vittime dei balordi in questo primo scorcio di stagione. Dopo la partita vinta in rimonta col Parma al Maradona, infatti, il minivan su cui viaggiava il nuovo acquisto David Neres, intento a raggiungere l’hotel, era stato assaltato da due rapinatori in motocicletta. Ricco il bottino: un orologio dal valore di 100mila euro.

Il duro sfogo di Juan Jesus dopo il tentato furto

È stato proprio Juan Jesus a raccontare quanto successo nella notte e a fornire un dettaglio inquietante. Già, l’ex Roma e Inter ha rivelato:

“Sicurezza zero. Dopo quasi un mese da pedinato, oggi hanno provato a portare via la macchina. Che brutta sensazione, fate vomitare”.

Un duro colpo per il difensore, che in seguito al suo sfogo sui social, ha incassato la solidarietà dei tifosi partenopei.

La reazione dei tifosi del Napoli e non solo

In tanti hanno voluto manifestare la propria vicinanza al calciatore. “Hai ragione, siamo tutti con te e la tua famiglia” scrive gimar1071 su Instagram. “Questa è l’altra faccia della medaglia di una città bellissima… Questa è Napoli. Bisogna mettere in luce gli episodi di violenza della nostra città, non per criticare soltanto, ma per combatterli” commenta Umb83.

C’è poi chi evidenzia come questo genere di episodi avvenga dappertutto. “Per lavoro giro l’Italia dal Nord al Sud e questi furti parziali li vedo in tutte le città. I ladri ci sono in ogni città. Poi se vogliono farne un caso nazionale solo perché oggi è successo a Napoli…” sottolinea ‘ctmusella’. Dello stesso avviso Alberto: “La criminalità è ovunque. Milano, Roma, Palermo, non vi è più nessuna differenza”.