Incubo Neres, rapinato dopo la gara: pistola in faccia in auto con la famiglia, rubato Rolex da 100mila euro

Grande spavento per l'attaccante brasiliano che, con la sua famiglia, ha subito un'aggressione nel post partita mentre rientrava in hotel

Festa vittoria rovinata a David Neres. Poteva essere una notte memorabile per l’attaccante del Napoli, per il suo assist ad Anguissa per il 2-1 al cardiopalma contro il Parma dopo 106′ minuti giocati, e dopo la splendida presentazione ad inizio partita – come nuovo acquisto – dinanzi all’intero stadio ma per il brasiliano il post gara si è trasformato in un incubo. David Neres ha subito la sua prima disavventura a Napoli a causa di una rapina dopo aver lasciato lo stadio e in attesa di firmare autografi. L’accaduto e il messaggio della compagna sui social dopo il furto.

David Neres rapinato post Napoli-Parma, cosa è successo

Pochi minuti dopo la mezzanotte, l’attaccante brasiliano all’uscita dallo stadio è entrato in un van destinato ad accompagnare lui e la sua famiglia all’hotel Parker’s. E’ stato adocchiato da due malviventi che si sono accorti che al polso aveva un rolex da 100mila euro e con una moto lo hanno pedinato. A quel punto i due delinquenti si sono avvicinati al suo van rompendo il vetro, minacciandolo con una pistola e mettendo in atto la rapina. Il calciatore ha immediatamente consegnato l’orologio e i malviventi sono riusciti a fuggire nonostante la zona fosse ancora presidiata dalle forze dell’ordine.

Il messaggio della compagna di David Neres dopo la rapina subita

Il triste episodio ha generato una forte tensione, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Kira Winona, compagna del calciatore, ha condiviso l’esperienza attraverso un messaggio sui social media, in cui ha espresso il rammarico per quanto accaduto:

“Vorrei chiedere scusa a tutti i tifosi che ci stavano aspettando all’esterno dello stadio, ma mentre aspettavamo di tornare in hotel abbiamo subito una rapina: due uomini su una motocicletta hanno rotto il finestrino del van e ci hanno rubato un orologio con una pistola puntata”.

Il video della rapina subita da David Neres

Sui social è stato diffuso un video da alcuni tifosi che recatisi sul luogo hanno potuto documentare quanto accaduto: vetri rotti del mini-van e il calciatore palesemente sotto shock. Altri tifosi, non avendo colto nell’immediato quanto fosse accaduto, erano andati da David Neres per scattare un selfie ma sono stati allontanati da altre persone che sono intervenute in sostegno dell’attaccante: “Ora non è momento, sta bene ma va lasciato in pace”. A quel punto sono partiti dei messaggi di sostegno per il brasiliano, che era stato bonariamente preso in giro per la sua espressione nella foto il giorno dell’ufficialità del suo acquisto: “Neres uno di noi, ti vogliamo bene”.

In seguito all’accaduto, il calciatore ha sporto prontamente denuncia alle forze dell’ordine e poi, ancora provato, è rientrato definitivamente in hotel.

