Napoli, Politano vittima della delinquenza come Juan Jesus: auto rubata, toccante appello ai ladri

Dopo i brasiliani, ancora un giocatore azzurro vittima di un episodio criminale: il calciatore era a cena a Posillipo, all’uscita dal ristorante non ha più trovato la vettura.

Non è un periodo fortunato per i giocatori del Napoli fuori dal campo di gioco: dopo il tentativo fallito ai danni di Juan Jesus, ieri sera alcuni ladri hanno rubato l’auto di Matteo Politano mentre questi era a cena in un locale di Posillipo.

Napoli, rubata l’auto di Politano

Non una settimana da ricordare per Matteo Politano: dopo la delusione professionale della mancata convocazione in Nazionale da parte del c.t. Spalletti l’attaccante del Napoli è finito anche nel mirino di alcuni delinquenti, che gli hanno rubato l’auto.

Il furto mentre si trovava al ristorante

L’episodio è avvenuto ieri sera, nel quartiere di Posillipo, mentre Politano si trovava in un ristorante della zona. Dopo la bella serata, l’attaccante è tornato a prendere la sua auto, una Smart parcheggiata all’esterno del locale, per fare rientro a casa, ma non l’ha trovata. Politano avrebbe già sporto denuncia alle forze dell’ordine.

I precedenti tra i giocatori del Napoli: Juan Jesus

Quello riguardante Politano è il secondo episodio criminale ai danni di giocatori del Napoli in pochi giorni. All’alba di ieri Juan Jesus aveva denunciato sul suo profilo Instagram di aver subito un tentativo di furto: al rientro da una vacanza ha trovato il finestrino della sua auto distrutto.

Nel suo post, Juan Jesus ha spiegato di essere stato pedinato dai ladri, lasciandosi andare a un duro sfogo. “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell’arco di un mese ho trovato nella macchina cinque AirTag utili alla mia geolocalizzazione. Il fatto che questi delinquenti sappiano dove vivo non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro”, le sue parole.

La rapina a David Neres

Un mese fa, invece, era stato derubato David Neres: dopo la vittoria in campionato contro il Parma, a notte inoltrata, due rapinatori sfondarono il vetro del minivan su cui il brasiliano viaggiava insieme alla moglie e gli puntarono in faccia una pistola, sottraendogli un orologio dal valore di circa 100mila euro.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, gli inquirenti avrebbero individuato gli autori della rapina: si tratta di una banda composta da quattro persone.

L’appello di Politano: “Portafoglio regalato da persona cara”

In serata si è fatto vivo sui social lo stesso Politano con una storia Instagram contenente un appello ai ladri: “L’accaduto di ieri è veramente rammaricante, ma purtroppo non è un problema solo di Napoli. La cosa ancor più triste per me, però, è che all’interno della macchina c’era il mio portafogli regalato da una persona cara che ora non c’è più. Per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo”.