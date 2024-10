Stefano De Martino ciclone su Amadeus, la sfida Napoli-Inter in tv ha già un vincitore

Il conduttore di Rai1 è tifoso degli azzurri, l'ex mago del Festival è interista sfegatato: la sfida scudetto si trasferisce dal campo allo schermo

Tifa Napoli la rivelazione della stagione televisiva, ovvero Stefano De Martino che al timone di Affari Tuoi sta facendo anche meglio degli illustri predecessori dopo aver vinto lo scetticismo iniziale. Tifa Inter il grande sconfitto nei duelli auditel ovvero Amadeus che da quando ha lasciato la Rai (non solo Sanremo ma proprio i pacchi che ha preso in eredità l’ex marito di Belen) per passare al 9 sta inanellando numeri sempre più deludenti. Quella che si prefigura come il possibile duello scudetto tra i partenopei di Conte e i nerazzurri di Inzaghi ha un vincitore netto se si parla di tv.

De Martino vola negli ascolti, Amadeus affonda

Anche ieri Affari Tuoi su Rai1 ha toccato ascolti altissimi: 5.396.000 spettatori (27.3% di share). E anche ieri Chissà chi, il format di Amadeus, ha raccolto le briciole fermandosi a 537.000 spettatori con il 2.7%. Insomma De Martino batte Amadeus 3-0 a dispetto di ogni pronostico. Un po’ come sta facendo Conte che si trova davanti ad Inzaghi in classifica nonostante lo scorso anno ci sia stato un oceano di punti a separare le due squadre.

La fede azzurra di De Martino

Ha tanti flirt che gli vengono attribuiti Stefano De Martino ma una sola squadra del cuore. Il brillante conduttore, che dopo le prime puntate un po’ ingessate ad Affari Tuoi ha preso il volo, sciogliendosi sempre di più e stregando il pubblico di tutte le età, tifa Napoli da sempre. In rete circola ancora un video in cui assieme all’ex azzurro Fabiano Santacroce canta “chi non salta juventino è”: quando può va al Maradona a tifare dal vivo, altrimenti c’è sempre una tv accesa nel camerino.

Il mese scorso nel game show di Rai 1 ci fu anche un curioso fuori programma. Una concorrente di nome Vittoria aveva un passato calcistico nella primavera della Juventus femminile. Il conduttore perciò ha voluto mostrare in studio una foto che ritraeva Vittoria mentre correva dietro un pallone con la maglia della Vecchia Signora, versione arancione. “É tutto oscurato, tutto pixellato… ma a me sta maglia mi sembra di conoscerla. In che squadra giocava Vittoria?”, ha chiesto De Martino. Lei: “Nelle giovanili della Juventus, nella primavera della Juve”. De Martino, da buon tifoso napoletano, non è riuscito a trattenere un sorriso malizioso. In studio, invece, si è scatenato il putiferio con il pubblico che non ha nascosto il proprio disappunto. “Salutiamo tutti gli amici juventini…”, ha poi chiosato De Martino.

Il tifo di Amadeus per l’Inter

Ancor più note sono le simpatie calcistiche di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus. Se arrivi a chiamare il figlio Josè in onore di Mourinho è proprio amore cieco. Peccato che la moglie dell’ex re del Festival di Sanremo, Giovanna, sia però napoletana e tifosa azzurra. Anni fa Amadeus rivelò: “Lei essendo nata a Napoli ha una passione per il Napoli. Ma quando c’è Napoli-Inter o Inter-Napoli, ovviamente per quanto il Napoli sia la sua squadra non ha chance, deve tifare Inter in casa. Più che con me, con Jose, nostro figlio che è più che interista e dice “Mamma tu devi tifare Inter!”. Quindi anche lei tifa Inter e poi ovviamente è felice quando il Napoli vince o fa un bel risultato. Per forza di cosa le sue squadre sono diventate due: una da sempre e una acquisita”.

L’appuntamento il 10 novembre

Appuntamento per entrambi tra un mese, domenica 10 novembre, quando alle 20.45 a San Siro ci sarà Inter-Napoli. Quale sarà il pacco vincente? Quello interista o quello napoletano?