Nations League, Calhanoglu sa anche sbagliare, Asllani sa anche segnare, Lobotka spaventa Napoli, Francia ok: le classifiche

Il play dell'Inter sbaglia un rigore dopo averne segnati 14 di fila ma si riscatta e la Turchia di Montella vola. Asllani stende Kvara, Lobotka ko

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Per un interista che sbaglia, un altro che si rivela mvp. Asllani stende Kvara e lancia l’Albania, ma la notizia è che Calhanoglu ha fallito un penalty dopo averne segnati 14 di fila. Le partite del lunedì di Nations League hanno fatto scattare il campanello d’allarme in casa Napoli, con Lobotka costretto ad abbandonare il rettangolo verde nel finale della partita che la Slovacchia ha vinto con l’Azerbaigian.

Nations League: Calhanoglu è umano, Asllani ok

La Turchia di Montella vince 4-2 in Islanda, blindando la vetta del Gruppo 4 di Lega B con 10 punti nelle prime quattro uscite. Subito sotto di una rete, la selezione dell’aeroplanino ha la possibilità di pareggiare su calcio di rigore concesso a inizio ripresa per fallo di mano in area. Calhanoglu tira e segna, ma il gol è annullato dall’intervento del Var per un doppio tocco del centrocampista dell’Inter che, calciando, era scivolato.

È il primo errore dopo averne segnati 14 di fila. Il riscatto, però, è immediato, perché poco dopo alla Turchia viene assegnato un altro penalty, che questa volta non sbaglia. Sugli scudi un altro calciatore di Inzaghi: il vice-Calha Asllani, che ha steso la Georgia di Kvaratskhelia, consentendo all’Albania di agganciare gli avversari a quota 6 nel Gruppo 1 di Lega B.

Napoli in ansia: Lobotka finisce ko con la Slovacchia

Conte trema e incrocia le dita, perché rischia di perdere Lobotka. Saranno gli esami strumentali a far luce sull’entità dell’infortunio: il regista della Slovacchia è uscito all’84’ della sfida vinta 3-1 con l’Azerbaigian accusando un problema ai flessori della coscia. Con ogni probabilità salterà il match con l’Empoli.

Al di là del ko di Lobo, Ciccio Calzona può sorridere: la sua squadra condivide il primato del Gruppo 1 di Lega C con la Svezia, che ha rifilato tre gol all’Estonia in trasferta.

La Francia risponde all’Italia, bene la Germania

Deschamps non molla l’Italia e resta a -1 dagli azzurri nel Gruppo 2 di Lega A grazie all’ottimo successo per 2-1 in Belgio. I padroni di casa sbagliano un rigore con Tielemans al 23′ e non riescono a sfruttare la superiorità numerica negli ultimi 20′ per il rosso a Tchouameni. Nel mezzo la doppietta di Kolo Muani e la rete di Openda.

Vince pure la Germania, che si aggiudica il big match con l’Olanda grazie a Leweling. L’Ungheria di Marco Rossi ne fa due alla Bosnia-Erzegovina. Ok il Galles con Montenegro, 1-1 tra Ucraina e Repubblica Ceca: a bersaglio il romanista Dovbyk su rigore.

