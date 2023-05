Empoli, Piccoli: “Sono stato bravo a buttarla dentro”

L’attaccante dell’Empoli dopo il gol salvezza ai microfoni del club toscano: “Siamo contentissimi, un giorno bellissimo per me”

16-05-2023 11:07

L’attaccante dell’Empoli Roberto Piccoli, ai canali ufficiali del club toscano, commenta il gol del pareggio che garantisce la salvezza alla squadra allenata da Paolo Zanetti. Il classe 2001, ex Atalanta, dichiara: “Siamo contentissimi, un giorno bellissimo per me. Ho ritrovato un gol, tra l’altro pesante, dopo un anno e mezzo di infortuni e problemi vari. Siamo un gruppo bellissimo”.

Sul gol salvezza: “Già dentro di me sentivo qualcosa prima di entrare, poi mi è arrivata la palla decisiva e sono stato bravo a buttarla dentro. Fa parte del calcio avere degli infortuni, ho avuto due problemi abbastanza grossi, sono riuscito a riprendermi e adesso voglio cercare di ritrovare la forma migliore e migliorarmi giorno dopo giorno”.