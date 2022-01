Empoli-Roma 2-4, Abraham: “Atteggiamento sbagliato nella ripresa”

23-01-2022 20:23

Con due gol nel primo tempo ha facilitato il poker della Roma a Empoli. Tammy Abraham, l’attaccante inglese dei giallorossi, analizza così al fischio finale il successo per 4-2: “Mi hanno preso per segnare e fare assist. Siamo proficui nell’ultimo periodo e dobbiamo continuare così. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con l’atteggiamento sbagliato. Ci siamo rilassati e ci hanno messo in difficoltà. Peccato perché il mister ci aveva avvisato. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza per evitare che ricapiti”. Non guarda alla classifica marcatori: “Ma i gol arriveranno”.

