Empoli, ufficiale Satriano in prestito dall'Inter

04-07-2022 19:50

Da pochi minuti è ufficiale: Martin Satriano giocherà nell’Empoli la prossima stagione. Lo ha reso noto la stessa società toscana attraverso i suoi canali ufficiali.

21 anni compiuti lo scorso febbraio, Satriano ha trascorso la seconda metà della passata stagione in prestito dall’Inter al Brest. Per il giovane attaccante, 15 presenze con la squadra francese e anche 4 reti in Ligue 1, a rendere memorabile la sua prima esperienza tra i professionisti.

Un bottino che ha fatto ben sperare la dirigenza dell’Empoli, che ha così deciso di affidarsi al centravanti uruguaiano per il dopo Pinamonti, tornato ad Appiano Gentile ma anch’egli destinato a fare le valigie verso altri lidi, ma non più in prestito.

Satriano arriva alla corte del nuovo allenatore dell’Empoli, Paolo Zanetti, rientra nella trattativa che ha portato Asllani a vestire nerazzurro. Fosforo, fame e fiuto del gol: Satriano è pronto a fare la conoscenza con la Serie A.

