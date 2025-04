Empoli-Venezia 2-2, pagelle e moviola: papere, emozioni, rimonte e un pari che non serve a nessuno

Emozioni al Castellani, i toscani si illudono con Fazzini, rimontano i lagunari con Yeboah e Busio, gol finale di Anjorim. Proteste per rigore negato

Tanto rumore per nulla: Empoli e Venezia si sfidano a suon di sorpassi ma il rocambolesco 2-2 finale lascia entrambe in piena zona B. Succede tutto dopo l’ora di gioco. Empoli in pressione costante ma senza veri tiri in porta nel primo tempo, Venezia più contratto ma anche più pericoloso con Dombia e Perez. Il primo gol stagionale di Fazzini illude l’Empoli prima dei fuochi d’artificio. Bella la girata da attaccante purosangue di Fazzini che sfrutta l’assist di Henderson e torna al gol dopo quasi un anno e mezzo. L’ultima sua rete risaliva al 26 novembre 2023 contro il Sassuolo. A gelare il Castellani è però il neo-enrato Yeboah che sfrutta un erroraccio del portiere Vasquez che si lascia sfuggire la palla su cross di Nicolussi Caviglia. Uno a uno ma non finisce qua. All’85’ si porta sopra il Venezia con la zampata vincente di Busio dopo un mischione a seguito di una respinta di Vasquez ma subito dopo arriva la risposta dell’Empoli con una perla di Anjorin. Finisce 2-2, Empoli e Venezia restano penultime a 25 punti, ringrazia il Lecce che ora sarebbe salvo con un punto in più.

Top e flop Empoli

Vasquez 4.5 . Provvidenziale sul tiro a botta sicura di Doumbia al 34′ ma pesa troppo la papera in occasione del gol del Venezia.

. Provvidenziale sul tiro a botta sicura di Doumbia al 34′ ma pesa troppo la papera in occasione del gol del Venezia. Goglichidze 6 . Chiude e rilancia, una garanzia

. Chiude e rilancia, una garanzia Marianucci 6.5 . Puntuale, preciso e capace anche di giocate di fino

. Puntuale, preciso e capace anche di giocate di fino Cacace 6.5 . Una freccia inesauribile sulla fascia.

. Una freccia inesauribile sulla fascia. Fazzini 6.5. Splendido gol in girata sull’assist di Henderson

Splendido gol in girata sull’assist di Henderson Esposito 5.5 . Sotto tono rispetto ai suoi standard

. Sotto tono rispetto ai suoi standard Anjorin 6.5. Evita il ko con una prodezza nel finale

Top e flop Venezia

Candé 5.5 . Poco mobile, spesso viene saltato

. Poco mobile, spesso viene saltato Yeboah 6.5 . Entra al 61′ e dopo 7′ realizza il gol del pari con la complicità del portiere locale. Poi diventa il punto di riferimento dei lagunari.

. Entra al 61′ e dopo 7′ realizza il gol del pari con la complicità del portiere locale. Poi diventa il punto di riferimento dei lagunari. Nicolussi Caviglia 5.5 . Marcato a uomo stenta ad accendersi, si vede solo sui calci piazzati, suoi marchi di fabbrica.

. Marcato a uomo stenta ad accendersi, si vede solo sui calci piazzati, suoi marchi di fabbrica. Doumbia 6 . A volte si assenta dal gioco ma quando si vede è il più pericoloso

. A volte si assenta dal gioco ma quando si vede è il più pericoloso Busio 5. Perde ingenuamente il pallone sulla pressione di Henderson che serve l’assist del gol a Fazzini.

Perde ingenuamente il pallone sulla pressione di Henderson che serve l’assist del gol a Fazzini. Gytkjaer 5. Poco servito ma non è un alibi.

Chi è l’arbitro Massa

Trentanove anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Empoli-Venezia è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. In questo torneo sono 13 i gettoni di presenza ma come se l’è cavata al Castellani?

I precedenti di Massa con Empoli e Venezia

Erano diciotto i precedenti tra Massa e gli azzurri, il bilancio per l’Empoli con questo arbitro era di 8 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. Soltanto due i precedenti con il Venezia (di cui uno in questa stagione) con un bilancio di una vittoria ed una sconfitta per i lagunari.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo con Santoro IV uomo, Mariani al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Marcandalli, Grassi, Cacace

Empoli-Venezia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 17′ brutto fallo da dietro di Busio, ai danni di Goglichidze. Massa non ammonisce e grazia il giocatore del Venezia. Primo giallo al 46′ per Marcandalli che stende Grassi: l’Empoli chiede il rosso ma non c’era intervento da ultimo uomo. Al 55′ giallo per Grassi che appoggia un braccio sul volto di Kike Perez Qualche dubbio al 59′ sulla posizione di Fazzini al momento del gol ma il giocatore era in posizione regolare sull’assist di Henderson. Al 75’ ammonito Cacace per fallo su Yeboah. Il Venezia all’83’ chiede il rigore per un contatto dubbio con Cacace in area ma per l’arbitro è tutto regolare. Dopo 3’ di recupero Empoli-Venezia finisce 2-2.