Epic Games contro il Fortnite Live Festival: "Ci dissociamo"

Epic Games in questi giorni ha deciso di diffondere attraverso le pagine di Eurogamer.net un’importante decisione: l’azienda produttrice di Fortnite, infatti, ha intrapreso un’azione legale contro gli organizzatori di Fortnite Live, un festival che si è svolto a Norwitch con l’intento di ricostruire l’esperienza del Battle Royale. L’iniziativa è stata ritenuta dalla società statunitense alquanto ‘dozzinale‘.

Il Festival era stato presentato attraverso i media con toni superlativi e entusiasti, generando grandi aspettative nei fan. Aspettative, però, che si sono trasformate in una grande delusione: i partecipanti, infatti, sono rimasti spiacevolmente sorpresi nello scoprire che in realtà si trattava di una festa “a tema”, non sponsorizzata né progettata dagli autori di Fortnite.

L’evento era incentrato principalmente sulle sfide multiplayer offerte da Fortnite Battaglia Reale. A raccogliere le testimonianze dei fan delusi ci ha pensato la redazione del sito di news locale Eastern Daily Press, che ha realizzato un servizio video dell’iniziativa. Epic Games ha parlato a tal proposito di danni arrecati all’immagine dell’azienda.

“La qualità dell’esperienza offerta ai nostri giocatori è un fattore incredibilmente importante per noi, sia all’interno del gioco che in occasione degli eventi pubblici ufficiali come il Fortnite Pro-Am dello scorso anno. L’azienda non è in alcun modo associata all’evento che si è svolto a Norwitch e per questo abbiamo presentato un reclamo contro gli organizzatori all’Alta Corte di Londra” – ha spiegato il portavoce di Epic Games.

Non si è fatta attendere la risposta della Exciting Events, la società che ha organizzato l’evento: attraverso un comunicato stampa l’azienda ha dichiarato la cessazione di ogni attività legata al festival.

