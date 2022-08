29-08-2022 10:10

Aveva solo 17 anni e quella caduta da cavallo, apparsa immediatamente dalle conseguenze devastanti, l’ha condotta a una morte inaspettata che ha segnato una intera comunità, quella dell’Asd Endurance Team del Golfo di Porto Torres, e il mondo dello sport che attendeva Martina Berluti, promessa dell’equitazione.

Invece, dopo 24 ore di speranza e attesa per le persone che la amano e che le sono sempre state accanto, è giunta la conferma della sua scomparsa avvenuta in circostanze terribili.

La ricostruzione dell’incidente fatale di Martina Berluti

Secondo quanto ricostruito, la campionessa sarda si stava allenando quando il cavallo è scivolato anche lei è caduta, rimanendo a sua volta gravemente ferita in seguito a questo drammatico incidente avvenuto sabato a Porto Torres.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tant’è che soccorsa immediatamente Martina è stata poi trasportata in Elisoccorso all’ospedale Santissima Annunciata di Sassari, dove purtroppo a un giorno dal suo ricovero è deceduta per le conseguenze causate dalla caduta.

La conferma della morte della giovane promessa

La tragedia è stata confermata dal comitato regionale della Fise Sardegna, che ha dedicato a Martina sulla pagina Facebook ufficiale un ricordo speciale:

“Il Comitato regionale Fise Sardegna, il presidente e tutti i componenti del consiglio direttivo del Cr Fise Sardegna sono vicini al dolore dei familiari tutti e porgono le più sentite condoglianze”.

Un dolore profondo, per l’intero movimento che, segnato dalla perdita di una ragazza di appena 17 anni, ha deciso di listare a lutto la pagina e di ricordare in un comunicato firmato dalla FISE nazionale quanto Martina avesse e abbia donato a questo amore per i cavalli e l’equitazione, lo sport che aveva intrapreso con determinazione.

“Un lutto colpisce e lascia attonito tutto il mondo degli sport equestri italiani. A causa di un fortuito incidente avvenuto in allenamento ci ha lasciato alla tenera età di 17 anni Martina Berluti. La talentuosa amazzone di Endurance nel suo curriculum annovera anche una medaglia di bronzo conquistata agli ultimi Campionati Italiani Young rider della disciplina che si sono svolti a Pisa – San Rossore. Appresa la tragica notizia il Presidente della FISE, Marco Di Paola, il Consiglio federale, tutto il mono degli sport equestri italiani si stringono alla famiglia Berlutti in questo momento di tragico dolore”.

Fonte: IPA

Una perdita incolmabile, che ha segnato la famiglia e l’intera comunità, è accaduta durante un allenamento mirato di Martina Berluti con l’Endurance Team del Golfo di Porto Torres ad appena due mesi dalla medaglia di bronzo agli ultimi campionati Italiani Young rider della disciplina, tenutosi a Pisa – San Rossore.

“Una ragazzina sempre sorridente, solare, in gamba – si legge nella nota pubblicata sul social network il tecnico di Endurance della Fise Sardegna, che riporta le parole di Anna Teresa Vincentelli -, che aveva iniziato da bambina con le gare sui pony e poi era arrivata sino ai campionati italiani”.

La breve carriera di una promessa, Martina Berluti

La carriera di Martina era quella di una predestinata: prima del bronzo, nel settembre 2021 aveva conquistato l’oro, in sella a Vendetta Tremenda, sulla distanza di 100 km nella CEIYJ1* ai campionati italiani che si sono disputati al Country Resort di Arborea.

