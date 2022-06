Eriksen fa impazzire la Premier: tre club sull'ex Inter

05-06-2022 08:23

L’arresto cardiaco subito nel match d’esordio di Euro 2020 dello scorso 12 giugno 2021 contro la Finlandia è ormai soltanto un brutto ricordo per Christian Eriksen. Il danese si è messo alle spalle il momento più difficile della sua carriera e della vita, ricominciando a giocare e stupendo con la maglia del Brentford, che ha deciso di puntare su di lui dopo il lungo stop dall’attività agonistica. Le prestazioni con la maglia dei Bees sono state esaltanti, tanto da accendere un vero e proprio fuoco di mercato intorno all’ex Inter.

Col contratto con i biancorossi in scadenza a fine giugno, Eriksen starebbe valutando vare opzioni per il futuro. Il sogno, come più volte ribadito, è quello di tornare a giocare in Champions League e diversi club farebbero al caso suo. Su tutti, come riferito dal Mirror, c’è il Tottenham dell’ex Inter Conte, ma nelle ultime ore si sarebbero inseriti anche Everton e Manchester United, ma questi club non potranno offrirgli la vetrina europea che il danese desidera. Dalla parte dei Red Devils, però, c’è quel ten Hag che negli scorsi mesi lo ha accolto ad Amsterdam nel suo Ajax per permettergli di riprendere la condizione prima di firmare per il Brentford per il grande ritorno dopo il tragico infortunio.