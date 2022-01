Eriksen pronto a tornare in campo: a un passo l'accordo col Brentford

24-01-2022 16:18

Impossibilitato a farlo in Italia, Christian Eriksen è pronto a ripartire dall’Inghilterra. La sua carriera, bruscamente interrotta dopo l’episodio cardiaco subito a Euro2020 contro la Finlandia, sta per ripartire dalla Premier League, e in particolare dal Brentford.

Come riportato da Calcio News 24, il danese è ormai ai dettaglia con la formazione britannica, e già mercoledì potrebbe esserci la tanto attesa fumata bianca. Con tutte le precauzioni del caso, l’ex Inter si prepara a tornare sui campi di calcio a livello agonistico, e questa è la più bella notizia di tutte.

