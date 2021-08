Eriksen scalpita: "Torno tra 4-5 mesi"

I video e le foto lo testimoniano: quello di ieri, al Suning Training Centre di Appiano Gentile, è stato un pomeriggio emozionante. Il ritorno di Christian Eriksen in casa Inter è stato un momento di gioia comune, fatto di abbracci e sorrisi, ma anche di promesse rivolte al futuro.

Bisognerà aspettare ancora per capire se il domani vedrà il centrocampista danese nuovamente in campo: quel che è certo è che Eriksen metterà tutta la voglia del mondo, e anche di più, per ritornare sul rettangolo verde. Ma su questo non c’erano grossi dubbi.

“Mi è andata bene… Tra quattro-cinque mesi tornerò a giocare” , ha detto ai compagni, come riporta il Corriere dello Sport.

L’Inter, sempre nella giornata di ieri, ha diramato un comunicato chiaro circa il programma che il danese seguirà nelle prossime settimane, già concordato con i medici che si sono occupati di lui dal 12 giugno:

“Eriksen seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano”.

Chiaramente ci sono tanti altri aspetti da affrontare, la questione campionato, ad esempio, e la più importante, la natura del drammatico episodio. Ci sarà tempo: tra i sorrisi e gli abbracci, comunque, Eriksen lancia messaggi chiari: lui vuole tornare a giocare. Tutto il mondo del calcio lo aspetta.

OMNISPORT | 05-08-2021 09:20