Eriksen si rilancia: "Ora sogno il Mondiale in Qatar"

Nessun finale di carriera sottotono dopo il malore in Danimarca-Finlandia e la rescissione obbligata con l’Inter: Christian Eriksen vuole ripartire ai massimi livelli.

In un’intervista alla tv danese DR, l’ex nerazzurro è stato chiaro: “Mi ritengo fortunato perché ero morto per 5 minuti e oggi sono ancora qui. Voglio tornare a giocare e sogno il Mondiale in Qatar, per dimostrare a tutti che posso tornare ai livelli di prima. Mi sento bene, il mio cuore non è un ostacolo”. Secondo le indiscrezioni, diversi club di Premier sarebbero interessati.

I ringraziamenti ai tifosi: “Ringrazio tutti per il supporto. Finora l’avevo già fatto con chi ho incontrato di persona come i medici, i calciatori e i miei famigliari. Ora faccio altrettanto con tutti i tifosi che mi hanno scritto migliaia di lettere e di e-mail, inviandomi anche dei fiori, o che mi hanno visto in giro per strada in Italia o in Danimarca”.

