Eriksen tifa Inter: “In Champions spero passino i miei ex compagni”

In occasione dei Laureus World Sport Awards dove ha ricevuto il premio “Ritorno dell’anno”, l’ex centrocampista nerazzurro si è sbilanciato in merito alla semifinale di Champions League.

09-05-2023 00:06

Eriksen tifa Inter e c’era da aspettarselo. Il giocatore danese che proprio questa sera ha ricevuto il premio “Ritorno dell’Anno” ai Laureus World Sport in merito al suo rientro in campo post arresto cardiaco, ha detto la sua sull’imminente derby di Champions.

“In Italia sono stato bene, purtroppo le regole italiane non mi hanno permesso di continuare a giocare da voi, ma ho un bel ricordo di questo paese e dell’Inter e spero che vincano la semifinale di Champions, certo un po’ mi dispiacerebbe per il mio amico Kjaer, ma vorrei passasse l’Inter”.