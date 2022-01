Eriksen verso la Premier: tre club su di lui

19-01-2022 11:35

Christian Eriksen sta pianificando il ritorno in Premier League. Il centrocampista danese, che si è svincolato dall’Inter visto che in Italia non può più giocare dopo il malore durante Euro 2020, sta trattando con tre club inglesi il suo rientro nel massimo campionato britannico.

Sulle sue tracce non ci sarebbe solo il Brentford, ma anche Leicester e Newcastle, pronte a fare un’offerta nelle prossime settimane per l’ex Tottenham.

