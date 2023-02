L'ex tecnico della Lazio Sven-Goran Eriksson è stato costretto a dire addio al calcio a causa di una malattia: "Adesso mi concentrerò sulla salute".

Sven-Goran Eriksson dice addio al calcio. Il tecnico svedese, che in Italia ha allenato la Lazio, la Roma, la Fiorentina e la Sampdoria, è da tempo malato e all’età di 75 anni è stato costretto a dire basta. Al momento c’è riserbo intorno alle condizioni dell’allenatore che ha salutato il Karlstad Football, club di cui era collaboratore.

Le parole di Eriksson

Stando alle ultime indiscrezioni, nelle ultime due settimane le condizioni di Eriksson sarebbero peggiorate. A svelare le condizioni del tecnico svedese ci ha pensato il suo avvocato Anders Runebjer: “Ha una malattia e questo significa che ha un potere limitato per essere lo ‘Svennis’ che siamo tutti abituati a vedere”, ha detto a ‘Sportladet’.

Poco dopo lo stesso Eriksson, con un comunicato apparso sul sito della società svedese, ha parlato della sua scelta: “Io, Sven-Garan Eriksson, ho deciso, a causa di problemi di salute che sono sotto esame, di limitare i miei doveri pubblici per il momento. Mi concentrerò ora sulla salute, sulla famiglia e sugli impegni limitati per il Karlstad Football. Vi ringrazio per tutto il sostengo gli amici e i contatti del calcio e chiedo loro di rispettare la mia decisione e la mia privacy”.

La carriera di Eriksson in Italia

In Italia, Eriksson è stato grande protagonista con la Lazio, con cui ha vinto lo scudetto del 2000, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea, oltre a due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Il tecnico svedese ha sfiorato invece un tricolore anche coi rivali biancocelesti della Roma, conquistando comunque una Coppa Italia (vinta anche con la Sampdoria). L’ex ct dell’Inghilterra in carriera ha conquistato trofei anche nella sua Svezia e in Portogallo.

L’ultima volta Eriksson era stato avvistato durante il funerale di Sinisa Mihajlovic a Roma. Un giocatore speciale per lo svedese, allenato per anni prima alla Sampdoria e successivamente alla Lazio. Adesso, dopo una grande carriera in panchina dedicata ai suoi giocatori, Svennis dovrà prendersi cura di se stesso, con la speranza di rivederlo presto su un campo da gioco.