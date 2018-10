Erjona Sulejmani, un selfie tra la natura

A Erjona Sulejmani basta davvero un clic per mandare in tilt il web. La ex moglie del calciatore del Bologna Blerim Dzemaili ha voluto postare sui social network una foto in costume che ha fatto il giro del mondo in ottanta secondi: strappando migliaia di like e commenti, ovviamente tutti positivi. Nessuna didascalia, nessuna spiegazione: sono ben altri gli argomenti di Erjona Sulejmani che con una posa da diva sa stregare il web in maniera del tutto spontanea e naturale. D’altronde chi conosce le grazie di Erjona sa benissimo che madre natura è stata estremamente generosa con lei; e sempre restando in tema di natura, a rendere ancora più bella la fotografia è proprio la bucolica location: in un tripudio di felci e palme spunta il fisico perfetto della modella albanese che, vestita solo di un bikini, gioca con le foglie delle piante sfoggiando bracciali ed anelli di rara bellezza.

Un continuo gioco d’ombre e luci, dove il suo sguardo sembra distante, rivolto verso l’infinito, mentre il reggiseno cangiante e luccicante fissa colpevolmente l’obiettivo convergendo su di sé tutta l’attenzione. Un orecchino sbuca tra i capelli di Erjona come a volerne sottolineare l’eleganza, anche se, andando a leggere i commenti, sembra che nessuno abbia sollevato lo sguardo così in alto. Andando a spulciare tra i messaggi, se molti si limitano a mandare cuoricini e applausi, ci sono anche alcuni che rivolgono un pensiero a Blerim Dzemaili, come a chiedergli se è ancora sicuro della scelta di non stare più insieme a una delle donne più belle del pianeta terra.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 04-10-2018 12:16