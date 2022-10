Erling Haaland, Schmeichel: "Unione dei più forti attaccanti al mondo"

03-10-2022 13:29

Erling Haaland ha molte delle stesse qualità di Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, secondo Peter Schmeichel, che ha descritto il giocatore del Manchester City come diversi attaccanti di alto livello “messi in un unico giocatore”.

Haaland si è esibito in un’incredibile prestazione vincendo quasi da solo il derby di domenica per 6-3 contro lo United, segnando una tripletta e fornendo due assist per il compagno Phil Foden, autore di una tripletta.

Il norvegese – che ha segnato 14 gol nelle sue prime otto presenze in Premier League – ha ora realizzato una tripletta in tre partite consecutive di campionato, diventando il primo giocatore a riuscirci nella storia della competizione.

Dopo aver visto Haaland fare a pezzi lo United all’Etihad Stadium, Schmeichel ha evidenziato le somiglianze tra il 22enne e diverse leggende del calcio.

“La parte più importante di un buon attaccante è la pazienza. Ho giocato contro alcuni dei migliori attaccanti, e quando giocano male è il momento in cui devi concentrarti”, ha detto l’ex portiere di United e City a BBC Radio 5 Live. “I Cristiano Ronaldo, i Filippo Inzaghi di questo mondo, scompaiono e all’improvviso hanno un’occasione. Quando si guarda ad Haaland, si vedono giocatori diversi. Quel gol alla Zlatan, e c’è anche Ronaldo. Si vedono i migliori, i migliori attaccanti in uno. Ecco perché è così pericoloso. Ha il lusso di vedere molti attaccanti di alto livello e di metterli tutti in un unico giocatore”.