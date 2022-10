ESerieA: Betclic Apogee e Outplayed insieme per il nuovo Hellas Verona

06-10-2022 11:59

Manca ancora qualche settimana prima dell’inizio della nuova stagione competitiva di FIFA. Per la eSerie A, il campionato ufficiale della lega calcio è già tempo di rinnovi. Annunciato infatti, il nuovo team dell’Hellas Verona che vedrà la partnership tra Betclic Apogee e Outplayed.

La nuova squadra

Nuova veste, rinnovato entusiasmo e margini di crescita che possono proiettare verso obiettivi importanti. Betclic Apogee annuncia ufficialmente la partnership valida per l’annata 2022/2023 con Outplayed, che avrà in prestito i giocatori del team di Betclic Apogee. Si tratta di Karim “karimisbak” Rmaiti e Fabio “FabioRabi01” Rabindo che, in virtù di un accordo preesistente stipulato dalla stessa Outplayed con l’Hellas Verona FC eSports, giocheranno nella prossima eSerie A TIM con la maglia degli scaligeri. Betclic Apogee è un progetto che nasce in Portogallo con l’obiettivo di consolidarsi tra i club di spicco della sfera FIFA Esports internazionale e che sbarca successivamente anche in Italia e in Polonia.

Proprio pochi giorni fa, Betclic Apogee ha annunciato la composizione del team italiano per la stagione 2022/2023, con i nuovi innesti del coach Francesco “Felpato” Aversa e dei già citati player Karim “karimisbak” Rmaiti e Fabio “FabioRabi01” Rabindo, che si uniranno a Charlie “Yoshi93” Liberto, confermato come Content Creator della squadra.

Un network di giovani talenti

Outplayed Gaming è un’azienda che copre tutto il settore tecnologico legato ai videogiochi competitivi. Il sito Outplayed.it è uno dei più importanti portali di riferimento sul mondo Esports italiano e internazionale. Outplayed Gaming possiede più di 20 team competitivi sviluppati su differenti piattaforme e titoli, spaziando in ogni ramo dell’ambito nazionale. Grazie a differenti partnership europee, l’esperienza dello staff si spinge oltre i confini italiani lavorando quotidianamente con il mercato internazionale. Il network di aNc Outplayed e aNC media ha attualmente un bacino di utenza di più di 30 milioni di followers aggregati grazie a più di 50 tra i migliori influencers e content creators del settore. HVFC eSports è l’asset competitivo di Hellas Verona FC sul gaming. La divisione nasce nel gennaio 2020, vanta l’esperienza di due partecipazioni alla eSerie A TIM ed ha l’ambizione di imporre il proprio brand a livello nazionale.

Gli obiettivi per l’imminente nuova season

Gli obiettivi che si prefigge sono il raggiungimento di risultati esportivi, la diversificazione della proposta competitiva attraverso il presidio dei titoli più diffusi tra la community di esports fans a partire da Fifa e la ricerca di partnership strategiche che permettano lo sviluppo del progetto, contribuendo contestualmente così alla crescita del settore nel mercato nazionale. Maria Raffaella Micuccio, Country Manager Italia per Betclic: