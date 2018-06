ESports, diventerà la disciplina sportiva più seguita al mondo?

Il settore degli eSports continua a crescere e non ha alcuna intenzione di arrestarsi. Quello che per molti è ancora un mondo nuovo e ‘lontano’, sta diventando una realtà sempre più affermata. Lo conferma un report britannico che ha registrato in Gran Bretagna un grande interesse nei confronti delle discipline eSportive: gli sport elettronici, infatti, sarebbero il secondo sport più seguito dai giovani.

Si tratta di un’indagine a cura di Kids Insights, che ha intervistato oltre 5mila ragazzi nel Regno Unito e portato alla luce un fenomeno che sta sempre più prendendo piede, attirando maggior pubblico di altri sport. La fascia di età degli intervistati è quella adolescenziale, che non supera i 18 anni: dall’indagine emerge che un ragazzo su cinque e una ragazza su dieci sono convinti che gli eSports alla fine diventeranno più popolari delle discipline tradizionali.

Al primo posto si conferma il calcio, forse lo sport che in assoluto è più seguito in tutto il mondo. Sapere però che gli adolescenti guardino più i tornei eSportivi invece del tennis o del rugby, deve far riflettere sulla portata del fenomeno.

“Le ultime ricerche nel nostro rapporto del primo trimestre mostrano l’ascesa degli eSports che stanno acquisendo un reale slancio e mentre la loro popolarità continua a crescere, stiamo vedendo i brand adottare questi nuovi spazi digitali investendo grandi somme in sponsorizzazioni, infatti molte squadre sportive stanno iniziando a essere coinvolte nell’arena dell’eSport” – ha dichiarato Nick Richardson, nuovo analista principale di Kids Insights.

