ESports: ecco i 5 titoli più 'ricchi' di questo 2018

Il fenomeno degli eSports ormai ha preso piede anche in Italia e, soprattutto per alcuni titoli, il numero di utenti ha raggiunto cifre da capogiro, così come i guadagni di certe case produttrici (vi basti pensare alle più famose come EA Sports, Riot Games, Konami, Epic Games etc.). Ecco allora una Top 5 dei giochi più ‘ricchi‘ di questo 2018, quelli intorno ai quali insomma girano parecchi soldi.

Rullo di tamburi… Let’s start!

5. PlayerUnknown’s Battlegrounds

All’ultimo posto della classifica, ma non per questo meno importante, c’è PlayerUnknown’s Battlegrounds o, come molti lo conoscono PUBG: stiamo parlando di un MMO (Massively multiplayer online) del tipo “Survival“, pubblicato nel marzo del 2017 da Bluehole per Microsoft Windows. Prevede circa 70 tornei mondiali, numero che ha consentito al gioco, nel 2018, di distribuire vincite per 5,435,861.59 dollari. Nonostante si tratti di un videogame relativamente ‘nuovo’, PUBG ha riscosso sin da subito un grande successo, conquistando milioni di player.

4. League of Legends

Uno dei titoli esportivi più conosciuti, solitamente nella sigla LOL, League of Legends ha raggiunto quest’anno la somma di 6,850,759.51 di dollari in vincite (sempre con tornei a livello mondiale: 116 in tutto, per un totale di 1396 giocatori). Il gioco (un MOBA) è stato pubblicato da Riot Games nel 2009 e attualmente conta circa 70 milioni di player di 7.5 milioni attivi simultaneamente. Il titolo può vantare la League Championship Series (LCS) a Berlino e Los Angeles, ma anche alti tornei professionistici regionali in Cina, Corea del Sud e Taiwan, che poi convergono nel Mondiale. Per l’edizione del 2017 si sono connessi oltre 60 milioni di spettatori.

3. Fortnite

Sul podio, senza troppo stupore, Fornite! Il titolo pubblicato da Epic Games da poco più di un anno, che ha già raggiunto un enorme successo traducibile con cifre altissime (vi basti pensare ai 120 milioni di giocatori raggiunti in 365 giorni e mezzo miliardo di download). Quest’anno è arrivato a 9,072,782.21 dollari in vincite per un totale di 82 competizioni. Ed è ancora tutto da definire, visto che attualmente i pro player del titolo sono solo 755.

2. Counter-Strike: Global Offensive

Medaglia d’argento per Global Offensive, alias CS:GO, 4° capitolo del titolo Counter-Strike. Il gioco, sviluppato da Valve e da Hidden Path Entertainment nel 2012, è uno sparatutto in prima persona. È tra i primi 10 titoli più giocati a livello professionistico e, nel 2018, ha raggiunto quota 15,137,224.76 dollari elargiti ai vincitori (per un totale di 515 tornei a livello mondiale e 3534 player professionisti).

1: Dota 2

Signori e signore,conquista l’oro ancora una volta DOTA 2 (MOBA), il famosissimo titolo sviluppato sempre da Valve e da Hidden Path Entertainment e pubblicato ufficialmente nel 2013. Con i suoi 38,274,946.19 dollari distribuiti solamente 81 tornei (conta appena 709 pro player) è considerato il gioco più ‘ricco’ del 2018. Tra le numerose manifestazioni nel mondo degli eSports che lo vedono protagonista, citiamo il China Supermajor, l’Asian Championship e The International: solo quest’ultimo mette in palio un montepremi di più di 15 milioni di dollari.

HF4 | 02-11-2018 09:30