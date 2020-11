Eto'o torna in campo? Pazza idea Murcia

Si, si è ritirato e a marzo farà quarant’anni, ma Samuel Eto’o potrebbe ancora giocare come professionista. Anche se per pochissimo tempo. La pazza idea arriva dalla Spagna e da Murcia, compagine che attualmente milita nella terza serie iberica.

E’ lo stesso presidente del Murcia, Morris Pagniello, a confermare la possibilità di acquistare Eto’o, dopo le voci circolate nelle prime ore della giornata. Investitori in Messico ed Emirati Arabi Uniti potrebbero aiutare a portare in squadra l’ex campione di Inter e Barcellona.

Intervistato da Marca, Pagniello ha svelato: “La possibilità di acquistare Eto’o è attualmente del 50%. La prossima settimana sapremo se sarà possibile portarlo da noi, abbiamo anche un piano B”.

Eto’o dovrebbe nel caso essere pronto per il primo turno di Coppa di Spagna contro il Levante: “Se lo acquisteremo, sarà compito del mister schierarlo. Sappiamo che la partita è molto importante”.

Una gara contro il Levante potrebbe rappresentare un’ottima vetrina per il Murcia, deciso a far in modo che il suo nome possa girar ancor di più, grazie ad Eto’o. L’ex giocatore più pagato al mondo si è ritirato a Doha nel 2019, dopo aver vestito la maglia del Qatar SC.

Divenuto fenomenale al Barcellona, Eto’o è però arrivato in Europa grazie al Real Madrid, prima di essere ceduto al Maiorca. Il Murcia non sarebbe però la sua prima squadra spagnola fuori dalla prima divisione: in Spagna venne inizialmente girato dai Blancos al Leganes, nel 1997.

23 anni dopo un nuovo capitolo in Spagna per Eto’o? L’eventualità potrebbe anche portare alla sola gara di Coppa del Re, senza un futuro a fine stagione. Una pazza idea che potrebbe diventare seriamente realtà.

OMNISPORT | 17-11-2020 17:02