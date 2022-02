Ettore Messina: "La difesa è stata decisiva"

20-02-2022 21:36

Il coach di Milano Ettore Messina ha parlato dopo la conquista della Coppa Italia da parte dell’Olimpia: “Una coppa molto dura. Abbiamo giocato la prima partita contro una finta ottava, poi abbiamo battuto, dovendo sudare molto, le due rivelazioni della stagione, allenate da due allenatori che stimo moltissimo, è molto bello ci siano due allenatori giovani che stanno facendo così bene. Un’iniezione di fiducia per la nostra categoria”.

Messina applaude soprattutto la difesa: “La partita è stata decisa dalla nostra difesa. Loro viaggiavano ad oltre 90 punti a partita in Coppa e noi oggi siamo riusciti a togliergli gran parte dei tiri. Nel primo tempo abbiamo concesso troppi rimbalzi offensivi e qualche errore di troppo, facendone di tutti i colori e non ero contento. Il secondo tempo abbiamo registrato sempre più la difesa ed in attacco muoverla di più. Abbiamo costruito buoni tiri e, quando sono entrati, abbiamo fatto il break decisivo”.

OMNISPORT