Ettore Messina: "Sempre in controllo"

28-10-2021 23:33

Il coach di Milano Ettore Messina ha commentato soddisfatto la vittoria contro la Stella Rossa: “Un successo molto importante. Abbiamo iniziato molto bene, poi c’è stato un secondo tempo molto fisico e difficile da arbitrare. Il livello di contatti era forse un po’ troppo alto. Abbiamo tenuto il match in controllo, anche dei nervi, ogni volta che hanno fatto un break, abbiamo risposto”.

Jerian Grant fuori: “Avrà la sua occasione contro Sassari, ho fiducia si farà trovare pronto. Non è facile per lui, ma in questa squadra bisogna approfittare delle opportunità. Hall? Credo sinceramente che sino ad esso ci ha stupito. È arrivato in sordina, poche opportunità con Oklahoma, l’anno scorso bene a Bamberg. Esordiente in Eurolega, ha fatto bene le prime partite, ora sta facendo il playmaker. Dobbiamo dire sta andando oltre le aspettative, spero che continui a migliorare. È un ragazzo che fa tante cose, sempre con un bel atteggiamento”.

