Ettore Messina sfonda il record delle 500 vittorie in serie A

07-11-2022 11:32

Nuovo record per uno degli allenatori più titolati del basket italiano. Ettore Messina, a capo dell’Olimpia Milano ha infatti raggiunto in carriera i 500 successi in Serie A.

La statistica impressionate è che il numero è stato conseguito in sole 667 gare, con una percentuale di vittorie pari al 75%.

Il numero di 500 trionfi è stato raggiunto domenica 6 novembre con la vittoria contro la Pesaro in occasione della 6a giornata di LBA Serie A. Successo che è stato il quinto stagionale per l’Olimpia, su sette gare disputate (6 in campionato più la semifinale persa in Supercoppa).