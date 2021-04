Euro 2020: anche in Spagna e Olanda arriva l’ok per i tifosi allo stadio

Dopo che nella giornata di ieri, il Governo italiano ha dato l’ok per l’accesso degli spettatori allo stadio Olimpico in occasione di Euro 2020, oggi è la volta del si da parte della Spagna.

Il Comune di Bilbao, infatti, ha confermato che circa 14.000 spettatori potranno assistere alle partite degli Europei dalle tribune del nuovo San Mamés. Stando a quanto riportato dalla stampa iberica il Consiglio comunale, la Federcalcio spagnola e il Dipartimento della salute del governo basco hanno firmato e completato i documenti richiesti dalla UEFA.

Quali partite ospiterà il San Mamés? Lo stadio basco ospiterà tre partite del gruppo E ovvero: Spagna-Svezia, Spagna-Polonia, Slovacchia-Spagna e un ottavo di finale.

C’è il via libera anche da Amsterdam per i tifosi in vista di Euro 2020. La “Johann Cruijff Arena” potrà ospitare almeno 12mila spettatori per gli Europei, numero che potrà aumentare o diminuire a seconda degli sviluppi del coronavirus a giugno. Questo è l’accordo stipulato dalla Federcalcio (KNVB), il Ministero della Salute, del Welfare e dello Sport e il Comune di Amsterdam. La capitale olandese ospiterà 4 partite, 3 della fase a gironi ovvero: Olanda-Ucraina (13 giugno), Olanda-Austria (17 giugno) e Olanda-Macedonia del Nord (21 giugno). Più un ottavo di finale in programma il 26 giugno.

07-04-2021