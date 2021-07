Euro 2020, Italia-Spagna: Ramos e Iniesta raccontano il 2012

In vista di Italia-Spagna a Euro 2020, Sergio Ramos ha avvisato la roja: “Gli italiani hanno sempre quel pizzico di esperienza in più, sanno giocare e gestiscono sempre molto bene i piccoli dettagli in questo tipo di partite”.

Il grande assente dell’Europeo è tornato a parlare della finale tra Italia e Spagna nel 2012, vinta 4-0 dalla nazionale spagnola dopo i successi Euro 2008 e i Mondiali 2010: “Dietro ciò che viviamo c’è fatica, dedizione, lavoro e professionalità. Sapevamo di essere una squadra storica, d’epoca – ammette- sentivamo la difficoltà di vincere Europei, Mondiali e poi ancora gli Europei ma la possibilità di raggiungere quel traguardo ci ha motivato ancora di più e ci ha permesso di raggiungere un record praticamente impossibile da superare, almeno per molti anni”.

Iniesta è stato uno dei grandi protagonisti delle vittorie della Spagna, basti pensare al gol vittoria con l’Olanda ai Mondiali del 2010. Anche l’ex centrocampista del Barcellona ha parlato del match tra Italia e Spagna nel 2012: “La finale perfetta. Quando dovevamo attaccare, abbiamo attaccato, quando dovevamo avere il possesso, l’abbiamo avuto – ricorda ai microfoni dell’Uefa – di Euro 2012 ho un grande ricordo, a livello di gioco, anche come competizione. Quella di Kiev contro l’Italia è una delle grandi partite che ricordiamo con la maglia della Spagna”.

OMNISPORT | 05-07-2021 14:37