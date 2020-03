Euro 2020, Mancini: "Possiamo vincere con il bel gioco"

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ai microfoni di Sky ha parlato dei prossimi Europei che dovrebbero prendere il via a Roma da giugno: "I convocati? Mancano tre mesi e qualcosa potrà ancora cambiare, ma non più di tanto. Sicuramente il problema è che saranno solo 23 quelli da scegliere".

"Recuperato Chiellini, ma noi volevamo poter contare su tutti i giocatori. Anche su Zaniolo. Per lui stiamo aspettando di capire cosa accadrà. Entro un mese sapremo".

"Credo sia basilare divertirsi e far divertire il pubblico. Abbiamo fatto delle prove e abbiamo cercato di prendere i più talentuosi per cercare di capire se potevano stare bene insieme. Pensavamo ci volesse più tempo, ma in realtà sono bastate 5/6 partite dato che i ragazzi si sono trovati molto bene fra di loro e si divertivano a giocare insieme".

SPORTAL.IT | 04-03-2020 14:58