Euro 2024, Nagelsmann sul rigore negato alla Germania: "Servono regole piu' chiare"

Il C.T. della Nazionale tedesca in conferenza stampa nel post-partita dei quarti contro la Spagna

Il C.T. (commissario tecnico) della Germania, Julian Nagelsmann, chiede regole piu’ chiare per quanto riguarda i falli di mano in area di rigore dopo l’eliminazione della sua squadra, la Nazionale tedesca, nei quarti di finale degli europei di calcio Euro 2024 per mano della Spagna (2-1 ai tempi supplementari, dopo l’1-1 dei 90 minuti regolamentari). L’allenatore tedesco si rammarica particolarmente per il fatto che un fallo di mano in area commesso dallo spagnolo Marc Cucurella, che ha colpito il pallone con il braccio largo e dunque non aderente al corpo, non sia stato sanzionato con un rigore ai tempi supplementari.