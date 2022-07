Euro donne 2022, la Norvegia surclassa l'Irlanda del Nord

07-07-2022 23:21

Dopo la vittoria per 1-0 dell’Inghilterra padrona di casa contro l’Austria, è andato in scena il secondo match dell’Europeo femminile. La Norvegia ha dominato contro l’Irlanda del Nord, trionfando con un netto 4-1.

Match già chiuso al primo tempo con un secco 3-0 per le Leonesse. Apre le marcature Blakstad al 10′, dopo appena 3′ arriva il raddoppio con Leonhardsen Maanum. Caroline Graham Hansen chiude i conti dal dischetto al 31′.

All’inizio del secondo tempo subito un gol per parte: accorcia le distanze Nelson, Reiten riallunga per il definitivo 4-1. La Norvegia raggiunge così l’Inghilterra in testa a quota 3 punti, ferme a zero Austria e Irlanda del Nord.