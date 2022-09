EuroBasket, clamoroso! Eliminata la Grecia di Antetokounmpo

13-09-2022 22:46

È l’EuroBasket dei pronostici ribaltati. Dopo la storica impresa dell’Italia contro la Serbia di Nikola Jokic negli ottavi di finale, i quarti vedono la vittoria della Germania contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. L’MVP dei Milwaukee Bucks ha anche abbandonato il parquet, a 4’56” dalla fine del quarto quarto, per il secondo antisportivo della sua gara (31 punti finali, comunque). Finisce 107 a 96.

I tedeschi sono stati trascinati dal giocatore che, da sempre, rappresenta la loro ‘croce e delizia’: Dennis Schröder. L’ex giocatore dei Los Angeles Lakers ne mette 26, ma poi nel finale – a risultato già acquisito – inizia a provocare gli avversari. E alla fine raggiunge anzitempo Antetokounmpo negli spogliatoi. Ed è anche uno dei motivi – questo carattere ‘molto caldo’ – per il quale è ancora senza squadra in NBA. In questo ottavo di finale bisogna sottolineare i 16 rimbalzi portati a casa dall’ala degli Indiana Pacers, Daniel Theis. Decisivo il terzo quarto: 26-10 di parziale e semifinale. In quei 10’ i tedeschi hanno dato davvero l’idea di essere una squadra con un obiettivo chiaro: vincere l’oro davanti al proprio pubblico.

La Germania, in semifinale, troverà la Spagna che, nel pomeriggio, ha eliminato la Finlandia (100-90). La squadra scandinava è stata per diverso tempo in controllo del parquet poi la furia spagnola l’ha spazzata via. Basti infatti pensare che la squadra dei fratelli Willy e Juancho Hernangome ha piazzato 57 punti nella ripresa. Per le furie rosse si tratta dunque dell’undicesima semifinale europea della sua storia. Un grande e (forse) insperato traguardo visto che è il primo ciclo senza i fratelli Gasol e Navarro.

Domani, mercoledì, torna sul parquet l’ItalBasket (palla a due alle 17:15) dopo l’impresa contro la Serbia. Gli azzurri troveranno la Francia di Gobert e Fournier: sarà la rivincita dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 quando si imposero i transalpini. E quella partita – vuoi per quel ‘maledetto’ canestro che è mancato per la semifinale, vuoi per la schiacciata 360 (mal riuscita con urlo dopo annesso) di Gobert – nello spogliatoio azzurro in pochi l’hanno dimenticata…

Alle 20:30 infine l’ultimo quarto di finale: quello fra la Slovenia di Luka Doncic e la Polonia.