Eurobasket: la Germania spegne la Francia, la Lituania cede alla Slovenia

02-09-2022 10:58

Porta la firma della Germania il primo risultato a sorpresa dell’edizione 2022 di Eurobasket. La rappresentativa teutonica, sul parquet amico di Colonia, ha infatti sconfitto la Francia di Gobert (11 punti e 12 rimbalzi per lui a fine gara) per 76-63, un punteggio questo figlio soprattutto di un gran terzo quarto dove Lo e compagni con un parziale 19-4 sono riusciti a mettere la freccia involandosi verso un’esaltante primo successo.

Nello stesso raggruppamento, la Slovenia ha avuto la meglio sulla Lituania per 92-85 facendo la differenza con Doncic (14 punti e 10 assist) e Dragic (19) nell’ultimo periodo. Ai baltici a niente sono valsi i 19 punti di Kuzminskas e i 18 Grigonis.

Nel gruppo A invece alla Georgia non è bastato avere dalla propria l’energico pubblico di Tblisi per avere la meglio sul Belgio, vittorioso 79-76 al termine di un tempo supplementare. Non semplice neppure l’affermazione della Turchia sul Montenegro, bravo a restare in partita fino alla fine prima di cedere 72-68 sotto i canestri decisivi di Korkmaz.

Di seguito tutti i risultati della prima giornata e le classifiche dei due gironi.

Girone A

Spagna – Bulgaria 114-87 (Brown 17, Vezenkov 26)

Turchia – Montenegro 72-68 (Larkin 18, Dubljevic 18)

Belgio – Georgia 79-76 d.t.s. (Mwema 14, Mamukelashvili 18)

Classifica

Spagna 1-0

Turchia 1-0

Belgio 1-0

Georgia 0-1

Montenegro 0-1

Bulgaria 0-1

Girone B

Bosnia Erzegovina – Ungheria 95-85 (Musa 19, Benke 20)

Slovenia – Lituania 92-85 (Tobey 24, Kuzminskas 19)

Francia – Germania 63-76 (Thiemann 14, Yabusele 18)

Classifica

Bosnia 1-0

Slovenia 1-0

Germania 1-0

Francia 0-1

Lituania 0-1

Ungheria 0-1