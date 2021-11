Eurocup, è tempo di derby tra Virtus e Reyer. Scariolo: “Grande sfida”

15-11-2021 15:51

Sarà uno dei match più attesi dell’intero turno di Eurocup quello che domani sera, sul parquet della Virtus Segafredo Arena, metterà di fronte Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia, due delle squadre meglio attrezzate della nostra Serie A.

Senza Belinelli, Abass e Udoh, i felsinei dovranno sudare parecchio per interrompere la striscia di sconfitte consecutive avviata coi k.o. contro Valencia e Buducnost.

“Ci aspetta un’altra grande sfida, Venezia è una buona squadra, con talento ed esperienza, organizzata e ben allenata. Sono in ottima forma, stanno crescendo di settimana in settimana dopo un inizio di alti e bassi” ha dichiarato in sede di presentazione coach Scariolo.

“Hanno buoni giocatori in roster, possono mettere in difficoltà la nostra difesa e sono anche ben organizzati difensivamente. Possono alternare sia la difesa a uomo che quella a zona. Dovremo essere pronti a giocare per tutti i 40′, questo è il nostro limite attuale: aumentare i minuti positivi e ridurre quelli negativi. Questo sarà il nostro obiettivo principale per la gara di domani” ha spiegato l’ex assistente dei Toronto Raptors.

