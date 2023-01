Eurocup, la Reyer Venezia batte il Cluj

24-01-2023 23:14

L’Umana Reyer Venezia è tornata alla vittoria in Eurocup. La formazione di coach Walter De Raffaele davanti al pubblico amico del Taliercio si è infatti imposta per 95-90 sul Cluj-Napoca nella dodicesima giornata del torneo continentale. Decisivi i 19 punti di Willis, poi 16 per Watt e 15 per Spissu.

Buona partenza di Venezia, avanti di 11 all’intervallo lungo. Nel terzo periodo però Cluj ha recuperato nove punti e solo nel finale i padroni di casa hanno resistito alla rimonta degli avversari, chiudendo a +5. Settima vittoria in questa Eurocup per la Reyer, che si porta per il momento a -2 dalla vetta del Gruppo A.