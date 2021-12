Eurolega: 7ª in fila per il Barcellona, Real a valanga sull’Alba

14-12-2021 22:55

Continua a inanellare una vittoria dopo l’altra il Barcellona in Eurolega. Con il 76-69 inferto in trasferta alla Stella Rossa, la squadra di Jasikevicius infatti ha raggiunto quota sette successi consecutivi, una striscia questa che le ha consentito, all’alba del quindicesimo turno, di restare saldamente in testa alla classifica.

Decisivi in Serbia i numeri dall’arco (9/18) e i 15 punti a testa del duo Mitrovic–Kalinic, migliori marcatori di una gara in cui i padroni di casa hanno avuto il merito di contendere il successo ai catalani fino agli ultimi due minuti.

Primo inseguitore dei vice campioni d’Europa si conferma il Real Madrid che, pur privo di coach Laso e Thomas Heurtel (entrambi out per Covid-19), non ha avuto problemi nello schiantare la resistenza dell’Alba Berlino (sconfitta nettamente 87-64 top scorer Tavares con 17 punti) e mantenere due vittorie di vantaggio in classifica sull’Olimpia Milano.

Segna 87 punti anche l’Efes nella vittoria di 15 punti ottenuta in serata contro il Baskonia di Simone Fontecchio (per l’azzurro 17 punti e 3 assist), rimontato e poi tramortito da un ultimo quarto da 21-10 per i padroni di casa.

Dall’altra parte del Bosforo, il Fenerbahce infine dimostra di essere in netta ripresa portando a casa la terza affermazione consecutiva. Ad uscire con le ossa rotta dallo scontro coi gialloblù di Achille Polonara (8 punti) questa volta è il Maccabi Tel Aviv, giunto col 90-79 dell’Ülker Sports Arena al quinto k.o. consecutivo nel torneo.

