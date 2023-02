Eurolega, altra fatica per l'Olimpia: c'è la Stella Rossa

Dopo la vittoria contro il Baskonia nuova sfida per le scarpette rosse

01-02-2023 17:32

L’Olimpia completa il suo turno doppio casalingo ospitando la Stella Rossa, squadra già sconfitta a Belgrado nella partita di andata, dopo aver battuto, nella giornata di ieri il Baskonia. I milanesi scenderanno in campo ancora senza Nicolò Melli.

Buoni segnali sono però arrivati da Johannes Voigtmann che ha messo a referto otto rimbalzi e segnato 16 punti.

Incoraggiante che la squadra abbia prevalso con cinque uomini in doppia cifra, un sesto – Brandon Davies – a quota nove e l’apporto di tanti giocatori differenti, praticamente tutti quelli visti in campo. Servirà un’altra prestazione solida per debellare la Stella Rossa, squadra in piena lotta per i playoff, che ha appena perso a Bologna e in generale porta a Milano una striscia di tre sconfitte consecutive. Nella partita di andata, l’Olimpia aveva interrotto una striscia di sei successi in fila della Stella Rossa coincisi con l’arrivo in panchina di Dusko Ivanovic. Contro Baskonia nell’Olimpia ha giocato per la prima volta Shabazz Napier, dieci punti e tre assist in oltre 18 minuti.

A presentare il match, coach Messina: “Veniamo da una buona partita contro Baskonia, una gara che ci ha dato fiducia per come l’abbiamo interpretata e conclusa, ma dovremo fare ancora meglio per superare la Stella Rossa che è in piena corsa per i playoff e ha bisogno di riprendere il proprio cammino dopo la gara di Bologna. Per noi avere ancora un buon contributo da parte di tutti, muovere la palla con pazienza e controllare i rimbalzi sarà fondamentale. Al tempo stesso dovremo cercare di limitare ulteriormente le palle perse e preparare una difesa importante cominciando dai loro uomini principali, non solo Vildoza e Nedovic, ma anche i lunghi come Bentil e Petrusev, che nella partita di Belgrado ci ha messo in difficoltà”.