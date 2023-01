Eurolega ancora amara per l'Olimpia, è ultima

20-01-2023 22:35

Finisce ancora male la volata europea per la truppa di Ettore Messina, battuta dal Villeurbanne al Forum nel derby tra i fanalini di coda.

La 4^ sconfitta consecutiva delle Scarpette Rosse fa sì che i campioni italiani siano ancora a fondo classifica, con sole 6 vittorie in 20 esibizioni di Eurolega: è una partenza da incubo per Milano, che dopo 5′ si trova sotto 4-14. Messina trova poi energia e canestri da Cabarrot e Tonut e i padroni di casa chiudono a -2 il primo quarto; tra i protagonisti del secondo quarto ci sono da una parte Cabarrot scatenato (14 punti al 20′) e De Colo (che sigla la tripla del +5). Davies regala a Milano un terzo quarto portentoso (12 i suoi punti), trascinandola al pareggio (57-57), Mathews e De Colo fanno infine valere la loro esperienza nelle battute conclusive, dove l’Asvel difende e amplia le due lunghezze racimolate al 39′. Migliore in campo per i padroni di casa Davies, autore di 26 punti e 8 rimbalzi.

Questo il tabellino della partita:

Olimpia Milano-Asvel Villeurbanne 73-79 (17-19, 37-42, 57-57)

Olimpia Milano: Mitrou-Long, Melli 2, Hall 12, Voigtmann, Luwawu-Cabarrot 16; Davies 26, Thomas, Tonut 3, Baron 3, Ricci 2, Hines 9, Datome. All.: Messina.

Asvel Villeurbanne: Noua 6, Bost 5, De Colo 13, Fall 10, Lighty 5, Mathews 17, Kahudi 10, Diot 3, Tyus 7, Risachero, Obasohan 3. N.e.: Pons. All.: Parker.

Il prossimo impegno dei milanesi sarà giovedì in casa Monaco, contro l’ex Mike James.