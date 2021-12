Eurolega: il Barcellona doma il Real, Cska in volo

10-12-2021 23:04

Oltre al match vinto dall’Olimpia Milano nel Principato, nella serata di venerdì si sono giocate altre tre partite per completare il programma della 14ª giornata della regular season di Eurolega.

Il match di cartello si giocava al Palau Blaugrana, dove il Barcellona ha vinto nettamente (+13) l’attesissimo Clasico contro il Real Madrid, che valeva anche come scontro diretto al vertice tra le due squadre appaiate al comando della classifica.

La formazione di Jasikevicius è sempre stata in testa nel punteggio ed è ora da sola in vetta alla classifica con 12 vittorie e due sole sconfitte.

Terzo ko invece per i Blancos, traditi dalle pessime percentuali al tiro (50% da tre) e avvicinati dall’Olimpia.

Tutto facile invece per il Cska, che ha passeggiato in Lituania: Zalgiris sconfitto di 22 punti e quarta vittoria consecutiva per la formazione di Itoudis che, trascinata dai 19 punti di Nikola Milutinov, vola in zona playoff.

Zalgiris solo all’ultimo posto dopo il successo del Panathinaikos in casa sull’Alba Berlino. I tedeschi, che nell’ultimo turno avevano piegato Milano, cedono nettamente, travolti dai greci che portano quattro giocatori in doppia cifra. Svetta Daryl Macon, autore di 20 punti e 11 assist.

I risultati della serata:

Barcellona-Real Madrid 93-80

Monaco-Olimpia Milano 65-71

Panathinaikos-Alba Berlino 82-67

Zalgiris-Cska 51-73

