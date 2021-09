Eurolega, il programma della prima giornata

Non mancano di certo gli accoppiamenti interessanti nel 1° turno dell’Eurolega 2021/22. Oltre al confronto tra Olimpia Milano e CSKA Mosca infatti, anche il derby russo tra Unics Kazan e Zenit San Pietroburgo (il primo a livello continentale) e l’esordio dei campioni in carica dell’Efes a Madrid non andranno certamente persi di vista.

Sarà poi interessante vedere cosa combineranno Achille Polonara (al debutto europeo col Fenerbahce) e Simone Fontecchio (alla prima in Eurolega col Baskonia) e come reagirà all’attuale momento di difficoltà il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri (ospite del Macccabi Tel Aviv).

Di seguito il programma completo e gli orari della 1ª giornata.

Giovedì 30 settembre

19.00 Monaco-Panathinaikos

20.05 Maccabi-Bayern

20.30 Olimpia Milano-Cska

20.45 Real Madrid-Efes

Venerdì 1 ottobre

18.00 Kazan-Zenit

19.45 Fenerbahce-Stella Rossa

20.00 Vileurbanne-Zalgiris

20.00 Olympiacos-Vitoria

21.00 Barcellona-Alba

